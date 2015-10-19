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وزير الخارجية السعودى: على إيران التوقف عن مد الأسد بالسلاح (تحديث)

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وزير الخارجية السعودى: على إيران التوقف عن مد الأسد بالسلاح (تحديث) وزير الخارجية السعودى: على إيران التوقف عن مد الأسد بالسلاح (تحديث)
قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، إنه على إيران الانسحاب من سوريا والتوقف عن مد نظام بشار الأسد بالسلاح وسحب ميليشياتها من سوريا.

وأضاف وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، فى مؤتمر صحفى اليوم بمشاركة وزير الخارجية الألمانى، أنه لا يجب أن يكون للأسد أى دور فى الحل السياسى.

وأكد الجبير على أنه ينبغى على الرئيس السورى بشار الأسد أن يتنحى عن السلطة بعد تأسيس الهيئة الحكومية الانتقالية بسوريا.

وأضاف أنه يرحب بالمحادثات بين اليمنية الشرعية والحوثيين وصالح موضحا أنه يأمل أن توقف إيران تدخلاتها بالمنطقة.

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