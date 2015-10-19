أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وصول دفعة ثانية من القوات السودانية إلى محافظة عدن

Google+ Print
وصول دفعة ثانية من القوات السودانية إلى محافظة عدن وصول دفعة ثانية من القوات السودانية إلى محافظة عدن
أكدت مصادر أمنية يمنية اليوم الاثنين وصول دفعة جديدة من قوات الجيش السودانى إلى محافظة عدن جنوبى اليمن.

وقالت المصادر لوكالة إن نحو 400 جندى من الجيش السودانى مدعومين بآليات عسكرية وصلوا إلى عدن للمشاركة فى عمليات التحالف العربى الذى تقوده .

وأوضحت المصادر أن تلك القوات ستساهم فى عمليات حفظ الأمن فى مدينة عدن إلى جانب القوات الإمارتية والسعودية.

وكانت دفعة أولى للقوات السودانية تقدر بنحو 300 جندى ، حسب المصادر ، قد وصلت أمس الأحد إلى ميناء الزيت فى مدنية عدن.

يذكر أن قوات إماراتية وسعودية قد وصلت إلى محافظة عدن منذ تحريرها من قبضة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح فى يوليو الماضى للمساهمة فى حفظ الأمن وإعادة "شرعية" البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة