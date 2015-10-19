وصول دفعة ثانية من القوات السودانية إلى محافظة عدن

أكدت مصادر أمنية يمنية اليوم الاثنين وصول دفعة جديدة من قوات الجيش السودانى إلى محافظة عدن جنوبى اليمن.

وقالت المصادر لوكالة إن نحو 400 جندى من الجيش السودانى مدعومين بآليات عسكرية وصلوا إلى عدن للمشاركة فى عمليات التحالف العربى الذى تقوده السعودية.

وأوضحت المصادر أن تلك القوات ستساهم فى عمليات حفظ الأمن فى مدينة عدن إلى جانب القوات الإمارتية والسعودية.

وكانت دفعة أولى للقوات السودانية تقدر بنحو 300 جندى ، حسب المصادر ، قد وصلت أمس الأحد إلى ميناء الزيت فى مدنية عدن.

يذكر أن قوات إماراتية وسعودية قد وصلت إلى محافظة عدن منذ تحريرها من قبضة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح فى يوليو الماضى للمساهمة فى حفظ الأمن وإعادة "شرعية" البلاد.