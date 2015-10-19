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الطيران الروسي يقصف 49 موقعا لـ”داعش” في سوريا

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الطيران الروسي يقصف 49 موقعا لـ”داعش” في سوريا الطيران الروسي يقصف 49 موقعا لـ”داعش” في سوريا

أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الطائرات الحربية الروسية قد نفذت 33 طلعة، في الساعات الـ24 الأخيرة في سوريا، والتي  استهدفت خلالها 49 موقعًا ومنشأة للإرهابيين في محافظات حلب ودمشق وأدلب واللاذقية وحماة.

وقال الجنرال إيغور كوناشينكوف، الناطق الرسمي بلسان وزارة الدفاع الروسية، إن سلاح الجو الروسي خلال غاراته الأخيرة دمر مركزي قيادة، و3 مستودعات أسلحة وذخيرة، ومخبئين تحت سطح الأرض، و32 موقعًَا، و9 مرابض محصنة للمدفعية، ومعسكر تدريب وورشة لصنع القذائف لداعش .

وأضاف كوناشينكوفأن إحدى الطائرات المقاتلة الروسية دمرت مركز قيادة تابعا لـ “جبهة النصرة” في محافظة إدلب.

وكانت روسيا قد بدأت منذ 30 سبتمبر، توجيه ضربات جوية دقيقة التصويب إلى مواقع تابعة لتنظيم “داعش” وغيرها من الجماعات الإرهابية في سوريا بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد.

 

 

 

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