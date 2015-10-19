«الأشعة » تحدد موقف ثنائي دفاع الأهلي «ربيعة وحجازي» من مباراة طلائع الجيش

قرر الجهاز الطبي للنادي الأهلي، إجراء أشعة طبية للثنائي رامي ربيعة وأحمد حجازي مدافعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك للاطمئنان على إصابتهما ومدى جاهزيتهما لخوض مباراة طلائع الجيش.

ويلعب الأهلي مع طلائع الجيش مساء الخميس المقبل على إستاد بتروسبورت، في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

ويعاني رامي ربيعة من إصابة بشد في العضلة الضامة، في حين يعاني أحمد حجازي من الإصابة في العضلة الخلفية، حيث خضع اللاعبان اليوم الإثنين، لأداء تدريبات تأهيلية بدنية فقط، استعدادا لمباراة طلائع الجيش في الدوري.

يذكر، أن الجهاز الطبي للنادي الأهلي أكد اليوم غياب باسم علي الظهير الأيمن، والجابوني ماليك إيفونا، عن لقاء طلائع الجيش، وذلك بسبب الإصابة أيضا.