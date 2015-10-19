أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

مجموعة هوليداي 2016 لـ"مايكل" من مايكل كورس

Google+ Print
مجموعة هوليداي 2016 لـ"مايكل" من مايكل كورس مجموعة هوليداي 2016 لـ"مايكل" من مايكل كورس

السبت 17-10-2015 11:34


تألق فتاة The Factory مستوحى من أسلوب عارضة الأزياء أدي سدغويك وغيرها من الفتيات الحسناوات اللواتي اشتهرن خلال حقبة الفنان أندي وارهول. تتميز هذه التشكيلة من الملابس بلوحة من الألوان الجريئة للأحجار الثمينة والمجوهرات بهدف إبرازها أكثر.
طباعات لأنماط حيوانية بالأحمر، الأزرق والأخضر تم التخفيف من حدتها مع دخول الأسود، الفضة والظلال الذهبية اليها، في حين زينت الأكسسوارات المعدنية المليئة بحبوب الكريستال بعض ملابس السهرات والقطع الجلدية. وأضافت أنماط التبطين والنقش روح مرحة وجميلة الى المجموعة.

سفاري الستينات
تألق الرترو الذي كان سائداً في الستينات يأخذ منحىً مستوحى من السفاري في هذه التشكيلة الملائمة لأوقات العمل وخارج العمل. الفساتين، السراويل الواسعة والمعاطف تقدمت في ظلالٍ غنية من ألوان الشوكولاته والزيتوني والذهبي، بينما منحت الحلقات المذهبة والترتر اللماع لمسة من البريق على طباعات الحيوانات الغريبة و الجلود الفاخرة والمدبوغة. الى ذلك، أضافت أنماط جلد الثعبان الجذابة والمثيرة والتي إستخدمت في هذه التشكيلة على حقائب الكتف وبوتينات الكاحل نكهة من الفخامة السهلة.

غرافيكية حديثة
نمط بحري أنيق يحصل على لمسة رياضية في هذه المجموعة الكلاسيكية. ظلال من الكحلي، الأخضر والأزرق تكمل الطباعات الغرافيكية، التقليمات والقطع المستوحاة من البحارة. معاطف peacoats مصقولة وتنانير مع ثنيات تمنح نوع من التوازن إذا ما إقترنت مع الأنوراكات الغير رسمية والبلوفرات المضلعة، في حين جاءت السراويل قصيرة الطول تماماً تجاوباً مع الموضة الرائجة. ألوان واضحة، أحذية سنيكرز أنيقة وحقائب على شكل الدلو تملي المجموعة بنكهة من الأناقة الرياضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي