مجموعة هوليداي 2016 لـ"مايكل" من مايكل كورس



تألق فتاة The Factory مستوحى من أسلوب عارضة الأزياء أدي سدغويك وغيرها من الفتيات الحسناوات اللواتي اشتهرن خلال حقبة الفنان أندي وارهول. تتميز هذه التشكيلة من الملابس بلوحة من الألوان الجريئة للأحجار الثمينة والمجوهرات بهدف إبرازها أكثر.

طباعات لأنماط حيوانية بالأحمر، الأزرق والأخضر تم التخفيف من حدتها مع دخول الأسود، الفضة والظلال الذهبية اليها، في حين زينت الأكسسوارات المعدنية المليئة بحبوب الكريستال بعض ملابس السهرات والقطع الجلدية. وأضافت أنماط التبطين والنقش روح مرحة وجميلة الى المجموعة.

سفاري الستينات

تألق الرترو الذي كان سائداً في الستينات يأخذ منحىً مستوحى من السفاري في هذه التشكيلة الملائمة لأوقات العمل وخارج العمل. الفساتين، السراويل الواسعة والمعاطف تقدمت في ظلالٍ غنية من ألوان الشوكولاته والزيتوني والذهبي، بينما منحت الحلقات المذهبة والترتر اللماع لمسة من البريق على طباعات الحيوانات الغريبة و الجلود الفاخرة والمدبوغة. الى ذلك، أضافت أنماط جلد الثعبان الجذابة والمثيرة والتي إستخدمت في هذه التشكيلة على حقائب الكتف وبوتينات الكاحل نكهة من الفخامة السهلة.

غرافيكية حديثة

نمط بحري أنيق يحصل على لمسة رياضية في هذه المجموعة الكلاسيكية. ظلال من الكحلي، الأخضر والأزرق تكمل الطباعات الغرافيكية، التقليمات والقطع المستوحاة من البحارة. معاطف peacoats مصقولة وتنانير مع ثنيات تمنح نوع من التوازن إذا ما إقترنت مع الأنوراكات الغير رسمية والبلوفرات المضلعة، في حين جاءت السراويل قصيرة الطول تماماً تجاوباً مع الموضة الرائجة. ألوان واضحة، أحذية سنيكرز أنيقة وحقائب على شكل الدلو تملي المجموعة بنكهة من الأناقة الرياضية.