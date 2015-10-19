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بلقيس فتحي وفساتين السهرة البيضاء قصة عشق لا تنتهي

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بلقيس فتحي وفساتين السهرة البيضاء قصة عشق لا تنتهي بلقيس فتحي وفساتين السهرة البيضاء قصة عشق لا تنتهي

الإثنين 19-10-2015 10:41

أصبحت المغنية الشابة بلقيس أحمد فتحي واحدةً من أيقونات الأناقة في الخليج العربي منذ أول ظهور لها، وقد جذبت أنظار سيدات الخليج بستايلها الجذاب واختياراتها الناعمة، ولكن جذبتنا اختياراتها لفساتين السهرة البيضاء في إطلالات عديدة، فما هو سر عشقها لهذا اللون؟؟

على الرغم من ظهورها المتكرر باللون الأبيض تحرص بلقيس على اختيار التصاميم المختلفة والقصات المتجددة من فترة لأخرى، ففي إطلالتها بتصميم السعودي محمد أشي ظهرت بفستان جذاب من الريش الأبيض الذي كان إضافةً أنيقةً لإطلالاتها بينما في إطلالة أخرى ظهرت بكشكشات تمتد على طول الفستان من الخلف، كما أضفت بلقيس لمسة كلاسيكية لبعض إطلالاتها بدمج اللونين الأبيض والأسود بأسلوب بسيط وأنيق .
أعجبنا بتنسيقات بلقيس لفساتينها البيضاء، إذ تفضل ارتداءها مع مجوهرات ماسية أنيقة ممزوجة مع الأحجار الكريمة الملونة لتعطي الحياة وانتعاش الألوان لإطلالاتها الأنيقة، فارتدت عقدًا أنيقًا بأحجار حمراء مع فستانها من الدانتيل الأبيض بتصميم عباس حراجلي، وظهرت بمجوهرات مزينة بالياقوت الأخضر في أكثر من إطلالة فكانت مكمّلةً لإطلالتها الجميلة بالأبيض .
شاهدي معنا كيف ارتدت بلقيس أحمد فتحي فساتينها البيضاء، وشاركينا برأيك.

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سيدتي