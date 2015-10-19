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ساعات كارتييه بتصاميم تخطف الأنفاس

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ساعات كارتييه بتصاميم تخطف الأنفاس ساعات كارتييه بتصاميم تخطف الأنفاس

الإثنين 19-10-2015 13:55

تخطف دار المجوهرات الكبيرة كارتيير أنفاسنا بتصاميمها الرائعة للمجوهرات على الدوام. وقد شاهدنا كذلك تصاميم رائعة لـ ساعات كارتيير بتفاصيل أخّاذة. وفي هذه المساحة، نستعرض معك هذه الساعات، لتختاري منها ما يناسب ذوقك.

تنوّعت ساعات كارتيير، فكان منها التصاميم الأنيقة المناسبة للإطلالات اليومية، كمجموعة Miss Pasha ذات التصميم البسيط والناعم، ومجموعة Ballon Bleu de Cartier ذات الشعبية الواسعة، التي جاءت بألوان متنوّعة بالذهبي والفضي وغير ذلك، بالإضافة إلى Mini Baignoire watch بتصميمها الناعم والخفيف، لتزيّن معصمك بأسلوب بسيط.

من جهة أخرى، زينت حبات الألماس والأحجار الكريمة ساعات كارتيير، وزادت من فخامتها و رقيها. فمجموعة Crash watch بدت في غاية الجاذبية، بعد أن أضيفت إليها أحجار الألماس البراقة. وقدّمت كارتيير مجموعة من الساعات الأخاذة، التي تحاكي المجوهرات الراقية بتصاميمها الرائعة، كمجموعة ساعات Ballon Blanc de Cartier بتصميمها الأنثوي الجذاب، وساعات Panthère Divine، التي ازدادت فخامة بالنمر المتربّع في وسطها.

جمعنا لك في الصور أعلاه باقة متنوعة من ساعات كارتيير الأنيقة لتبحري معها في بحر من الرقي والفخامة، ولتختاري منها ما يناسب ذوقك وإطلالتك. شاهدي الصور، وشاركينا برأيك!

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سيدتي