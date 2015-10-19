"وردة الصحراء" من روبرت وان

تحتفي علامة "روبرت وان" Robert Wan بجمال ثقافة بولينيزيا والشرق الأوسط من خلال مجموعة "وردة الصحراء" Desert Rose التي تعتبر مثالاً على الحرفية الدقيقة المستخدمة في تفصيل أجمل مجموعات العلامة للمجوهرات.

تستلهم قطعة وردة الصحراء تصميمها من الجمال الطبيعي لمنطقة بولينيزيا وذلك باستخدام 64 حبة لؤلؤ ملوّنة بألوان الطاووس الرائعة، وبالنسبة إلى جمال الشرق الأوسط فقد استخدمت أوراق من الذهب الوردي عيار 18 قيراط لترمز إلى سحر الصحراء العربية، ويكتمل البريق النهائي للقطعة بإضافة أجمل أحجار الألماس.

ولتجسيد شكل الكثبان الرملية العربية وإضفاء التأثير الرملي على القطع، استخدمت مجموعة وردة الصحراء مهارة يدوية مميزة وآلة سحرية تعطي ملمساً خشناً غير مصقول يشبه ملمس الرمال. بالتفافها المغري على الرقبة، تسيطر قلادة وردة الصحراء على كامل المجموعة وكأنها ملكة العرب. تضم المجموعة أيضاً خاتم وأقراط من الذهب الوردي عيار 18 قيراط.

تمثل مجموعة وردة الصحراء الروعة والأناقة والغرابة وتتضارب فيها نعومة اللآلئ مع قوة الألماس المحاط بالذهب الوردي الذي يضفي لمسة من الأنوثة.

ويذكر أن قطعة وردة الصحراء الفريدة من نوعها هي جزء من مجموعة "اللؤلؤ الملكي".