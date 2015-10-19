25 فستاناً للسهرة من مجموعات شتاء 2016

للصيف وسهراته نكهة خاصة تتّسم بالحيوية والانتعاش. أمّا سهرات فصل الشتاء فلها طابع خاص جداً، يتّسم بالرقي والفخامة. ولهذا، تُقدم دور الأزياء العالمية أجمل تصاميم فساتين السهرات لهذا الموسم وأكثرها أناقة، بحيث تصبح ألوانها أكثر هدوءاً، وأقمشتها أكثر أنوثة ورونقاً.

وقد رأينا تصاميم مختلفة من فساتين السهرات، قد زيّنت منصات العروض لموسم خريف وشتاء 2015-2016؛ فكان منها الضيّق والواسع، ومنها ذو قصّة ذيل السمكة والآخر المكشوف الأكتاف، بينما بعض منها كان ذو أكمام طويلة، فيما لم تخلُ التصاميم من نموذج الكتف الواحدة أيضاً.

ألوان التصاميم تدرجت على سلّم من الألق، إذ كان الأحمر، والأسود، والأزرق، والبنفسجي، والرمادي، كما الفضي والذهبي طبعاً. والأقمشة تنوعت، فكان من بينها: التول، والحرير، والشيفون، والساتان، والكريب، وحتى المخمل.

وقد رأينا أجمل تصاميم الفساتين لدى كلّ من: "ايلي صعب" Elie Saab، "جيفنشي" Givenchy، "بالمان" Balmain، "بلومارين" Blumarine، "مايكل كورس" Michael Kors، "رالف لورين" Ralph Lauren، "أوسكار دي لارينتا" Oscar de la Renta، "ماركيزا" Marchesa، "زاك بوزن" Zac Posen. وغيرهم...

اخترنا لك اليوم أجمل 25 فستاناً للسهرة هي من أحدث المجموعات، لتختاري منها الفستان الذي تحلُمين بارتدائه في سهراتك المقبلة.

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