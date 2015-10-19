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علشان الأم دايمًا شايفة ابنها غزال.. الأمهات مابيعترفوش بسمنة الأطفال

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علشان الأم دايمًا شايفة ابنها غزال.. الأمهات مابيعترفوش بسمنة الأطفال علشان الأم دايمًا شايفة ابنها غزال.. الأمهات مابيعترفوش بسمنة الأطفال
قال باحثون إن عددًا كبيرًا من الأمهات يمكن أن يعترفن بمعاناتهن من السمنة أو زيادة فى الوزن لكن لا يعترفن بأن أطفالهن يواجهون هذه المشكلة وهو ما قد يعطل حصول الأطفال على المساعدة اللازمة لإنقاص الوزن.

وحلل فريق الدراسة فى أيرلندا بيانات عينة شملت نحو 8000 أم وأطفالهن فى سن التاسعة وخلص إلى أنهن غالبًا ما يتحدثن بنزاهة عن أوزانهن. لكن نسبة الأمهات اللاتى يدركن أن أطفالهن يعانون من زيادة "معتدلة" أو "مفرطة" فى الوزن تتقلص إلى 17% فقط.

وقال كيران داود وزملاؤه فى جامعة ليميرك لرويترز هليث فى رسالة بالبريد الإلكترونى: "إذا لم تدرك الأم أن هناك مشكلة فى وزن طفلها لن تسعى لأى تدخل لحلها ولن تنفذه. سيزداد وزن الطفل على الأرجح طوال فترة الطفولة والمراهقة والبلوغ."

وبالمقياس الموضوعى كان نحو 1% من الأمهات نحيفات و47% وزنهن طبيعى و32% وزنهن زائد و8% يعانين من السمنة.

وبين الأولاد كان 78%أوزانهم صحية و17% أوزانهم زائدة 5% يعانون من السمنة وبين البنات كان 70% وزنهن صحى و22%وزنهن زائد 8% يعانين من السمنة.
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