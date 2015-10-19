دراسة أمريكية: دواء يستخدم لوقف سرطان الدم يعالج الشلل الرعاش

يعتبر مرض الشلل الرعاش من أكثر الأمراض شيوعاً فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعانى مليون مواطن أمريكى من الشلل الرعاش "باركنسون"، كما أن الرجال أكثر عرضة للإصابة به من النساء، وقد يزيد انتشاره مع التقدم فى السن، ولكن 4? من المرضى تتطور لديهم الأعراض قبل سن 50.

وأظهرت دراسة علمية حديثة نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت أن هناك بشرى سارة لمرضى باركنسون، وهى اكتشاف قدرة دواء يعالج سرطان الدم على علاج مرض الشلل الرعاش والتقليل من ظهور أعراضه.

وأوضح الباحثون أن الدواء يسمى “nilotinib”، ويعالج سرطان الدم الذى يسمى “CML”، لافتين إلى أنهم اكتشفوا أنه يحسن ضعف الإدراك، ويعزز المهارات الحركية فى المرضى الذين يعانون من مرض باركنسون والخرف.

وأضاف الدكتور شربل موسى من مركز جامعة جورج تاون فى واشنطن الطبى (GUMC)، الذى أجرى البحث أن الدواء يحدث تغيرات بشكل ملحوظ فى المؤشرات الحيوية والبروتينات السامة المرتبطة بتطور مرض الشلل الرعاش.

ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”.