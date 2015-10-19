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مرشح وعضوة بحقوق الإنسان يتبادلان الإتهامات ويحرران محاضر في الفيوم

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مرشح وعضوة بحقوق الإنسان يتبادلان الإتهامات ويحرران محاضر في الفيوم مرشح وعضوة بحقوق الإنسان يتبادلان الإتهامات ويحرران محاضر في الفيوم

تبادل مرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة مركز الفيوم، الإتهامات مع عضوة بجمعية القومي لحقوق الإنسان، وإتهمها في محضر رسمي بقسم شرطة مركز الفيوم، بتوزيع رشاوى انتخابية  ”أموال”  للناخبين، فيما إتهمته عضوة جمعية حقوق الإنسان بضربها ونزع الكارنية الخاص بها.

كانت لجنة مدرسة زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، قد شهدت مشاداة بين عضوة حقوق الإنسان، وتدعى “ش . أ. ص”، 30 عامًا، والمرشح “م. ع. ع”، 61 عامًا – مدير عام سابق، ونجله ” ك” 28 عامًا، وقد قاما إثرها بتحرير بلاغ رسمي بقسم شرطة الفيوم، والذي تبادلا فيه الإتهامات، حيث إتهمها المرشح بتوجيه الناخبين لصالح مرشح، يدعى “ن . أ . أ”، وإعطاؤهم أموال نظير ذلك، فيما إتهمه عضوة الجمعية” بضربها ونزع الكارنية الخاص بها”، وتوجها عقب ذلك إلى قسم شرطة الفيوم، لتحرير بلاغين، فيما أبلغت النيابة لتولي  التحقيقات.

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