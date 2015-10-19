حصرياً:تأخّر راغب علامة فصوّرت هند صبري برنامج "المتاهة" فجراًَ

كان من المقرّر أن تبدأ الفنانة التونسية هند صبري تصوير حلقتها في برنامج "المتاهة" مساءً، إلاّ أنها فوجئت أنّ الموعد أصبح في الفجر، حيث لم يكن بإمكانها تأجيله، لأنها حضرت إلى بيروت خصيصاً لتصوير الحلقة.

وفي التفاصيل، أنّ موعد تصوير الحلقة كان مقرراً بعد انتهاء وفاء الكيلاني من تصوير حلقة مع الفنان راغب علامة كانت مقررة بعد الظهر، إلا أّن هذا الأخير تأخّر ثلاث ساعات عن موعده، وسط تذمّر فريق العمل، ليبدأ تصوير حلقته ويؤخّر حلقة هند، التي انتهت من التصوير في ساعات الصباح الأولى.

يذكر أنها ليست المرّة الأولى التي يتأخر فيها الفنانون عن تصوير حلقاتهم، دون إبداء أي أسباب مقنعة، علماً أنهم يحضرون إلى البرامج التي تصوّر على الهواء مباشرةً في موعدهم.