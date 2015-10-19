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شهيرة: بسبب ابنتي رانيا انتشر خبر وفاة الفنانة شادية

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شهيرة: بسبب ابنتي رانيا انتشر خبر وفاة الفنانة شادية شهيرة: بسبب ابنتي رانيا انتشر خبر وفاة الفنانة شادية

الإثنين 19-10-2015 10:47

طمأنت الفنّانة شهيرة جمهور النجمة القديرة شادية على صحّتها، بعد انتشار شائعة وفاتها، مؤكّدة أنّ شادية بخير وأنّها تمارس حياتها بشكل طبيعي.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، أنّ شادية ليست معزولة عن العالم، بل تعيش حياتها بشكل عادي جداً، وتلتقي باستمرار بصديقاتها المقرّبات وبالأهل والأقارب، وقالت إنّ شادية معتكفة فقط عن الإعلام وإنّ هذا حقّها بعد قرارها النهائي بالاعتزال.

وأشارت شهيرة أنّ شائعة وفاة شادية كانت نتيجة اللبس الذي حصل بعد أن كتبت إبنتها الممثلة رانيا محمود ياسين على الفيس بوك، أنّ الحاجة شادية توفّيت، فظن البعض أنّها تقصد شادية الفنانة، إلا أنّها كانت تقصد شادية زوجة خالها أي زوجة شقيق شهيرة.

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سيدتي