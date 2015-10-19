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Khloe Kardashian وطليقة Lamar Odom تتنافسان على ثروته

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الإثنين 19-10-2015 14:17

منذ صحوته من غيبوبة دامت ثلاثة أيام، شهدت حالة Lamar Odom تحسّناً مطّرداً، بينما بقيت عائلة كردشيان متّحدة حول سريره في مستشفى لاس فيغاس، أثناء عطلة نهاية الأسبوع.
نجم لوس أنجلوس الرياضي السابق، وللمرة الأولى بعد حادثة فقدانه للوعي قبل أيام، تمكّن من الاختلاط والتحرّك، أيّ أنه صحّياً، سائر في الاتجاه الصحيح.
ووفقاً لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، أصبح Odom قادراً على التحدّث ببضع كلمات وإرسال رسائل نصية، كما أنه أصبح قادراً على التنفّس من تلقاء نفسه؛ ومع ذلك، قالت بعض المصادر المقرّبة من الوضع، إنّ هناك إمكانية للانتكاسات دائماً.
في هذا الوقت، لا يعلم زوج نجمة تلفزيون الواقع Khloe Kardashian ما يحصل في الخارج بين الأخيرة وطليقته وأمّ ولديه ليزا موراليس.
وتقول مصادر مقرّبة من Odom إنّ أمّ ولديه مستعدّة للقيام بأيّ أمر إذا توفاه الله، لتستعيد ميراثه والأموال الخاصّة به مع ولديها، في وقتٍ تُقدّر ثروة Odom بأكثر من 100 مليون دولار أمريكي. وبحسب Radar Online، فإن ليزا مستعدّة لمحاربة Khloe حتى تحصل على الميراث، الذي هو من حق ولديها، في حين ستحصل Khloe على حصة كبيرة من الثروة. ولكن بحسب مصادر أخرى، فـإن Lamar قد أوكل منذ فترةٍ طويلة إلى مدراء أعماله كلّ ما يتعلّق بالأمور المادية الخاصة به وبعائلته، وأضافت أن الميراث ستحصل عليه الزوجتان مناصفة، إذا توفّي الزوج، لأن Khloe Kardashian مطلّقة منه وتنتظر فقط التوقيع على الأوراق، بالرغم من أن شائعات تقول إنها ما زالت زوجته رسمياً.

 

 

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