إقبال كبير على "ستارز أون بورد" والنجوم يستعدون للأبحار

دبي - تمام عجمية

يستعد أكثر من 30 من مشاهير الطرب والفن والتمثيل العرب حضورهم على متن باخرة "Stars on Baord" التي ستبحر من العاصمة الإيطالية روما اعتباراً من 20 أكتوبر (تشرين الأول). وسوف تشكل هذه الرحلة فرصة العمر للمشاركين، الذين سيتاح لهم حضور أكثر من 20 حفلاً غنائياً وعرضاً موسيقياً وترفيهياً خلال أيام الرحلة الخمسة من 20- 25 أكتوبر 2015.

وتعتبر هذه الرحلة البحرية هي الخامسة من نوعها التي تنظم خلال السنوات السابقة، والتي أنتجت برنامجاً تلفزيونياً واقعياً باسم "شط بحر الهوى" عرضته قنوات MBC و MTV واستمتع بمشاهدته فقراته الفنية المميزة الملايين حول العالم.

وتشهد رحلة "Stars on Board" لهذا العام، إقبالاً كبيراً في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة، حيث وصلت أعداد المسافرين إلى أكثر من 3000 حجزوا مقاعدهم من أكثر من 20 دولة حول العالم. وقد أعلنت "الإمارات للعطلات"، ذراع تنظيم العطلات الخارجية التابعة لطيران الإمارات، والتي تسوق برنامج الرحلة، أن الفرصة لا تزال متاحة أمام الراغبين في قضاء هذه العطلة البحرية المميزة بصحبة عدد من أبرز نجوم الفن العرب.

وتتم رحلة "Stars on Board"، خلال الفترة بين 20 و24 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، على متن الباخرة MSN Divina، بالتعاون مع مجموعة MBC التلفزيونية. وتوفر للمشاركين فرصة مميزة وحصرية للالتقاء وجهاً لوجه مع عدد من ألمع النجوم بمن فيهم، كاظم الساهر، نجوى كرم، هيفاء وهبة، ملحم زين، رويدا عطية، وائل جسار، رامي عياش، محمد عساف، وفرقتا الترفيه والكوميديا "ما في متلو" و"أم حسين"، بالإضافة إلى عدد من الممثلين السوريين والمصريين وأشهر الوجوه التلفزيونية. وخلال الرحلة، التي ستستغرق 5 أيام/ 4 ليال، يحيي الفنانون المشاركون حفلات وعروضاً موسيقية متنوعة، كما ستقدم الفرق الكوميدية فقرات ترفيهية، لتجعل من هذه الرحلة فرصة العمر للمشاركين.

وتشمل برامج الإمارات للعطلات الخاصة في رحلة "Stars on Board"، حضور جميع العروض الفنية على متن السفينة، والوجبات اليومية، وتذكرة السفر جواً ذهاباً وإياباً مع طيران الإمارات إلى العاصمة الإيطالية روما، المدينة التي ستنطلق منها الرحلة، بالإضافة إلى فرصة استكشاف المدن الأوروبية التاريخية التي ترسو السفينة في موانئها. وسوف تنطلق السفينة من روما في 20 أكتوبر 2015، ثم تتابع خط إبحارها إلى مدينة مرسيليا في فرنسا، ومنها إلى مدينة العراقة الاسبانية، برشلونة، وأخيراً إلى ميناء مدينة جنوا الإيطالية حيث ختام الرحلة في 24 أكتوبر 2015. ويمكن لضيوف الرحلة العودة إلى دبي مع طيران الإمارات من ميلانو أو تمديد فترة إقامتهم للاستمتاع بسحر مدينة نيس والريفيرا الفرنسية والعودة منها إلى دبي. كما تتيح الإمارات للعطلات للراغبين الاستمتاع بتجربة إيطالية متكاملة، قبل انطلاق الرحلة، في روما أو في أي مدينة إيطالية أخرى، وحجز برامج الشركة الخاصة بإيطاليا بما فيها زيارة مدينة سورينتو التاريخية أو مقر معرض إكسبو ميلانو 2015، حيث يمكنهم من بعد ذلك السفر إلى روما للالتحاق بالرحلة البحرية التي تنطلق في 20 أكتوبر.

وتتميز السفينة MSC Divina، بتصاميمها الراقية التي تستذكر العصور الذهبية للسفر عبر البحار، وبكونها مدينة عائمة قائمة بذاتها، وتعتبر المكان الأمثل لرحلة بحرية مثل "Stars on Board". وقد وقع الاختيار عليها بفضل مرافقها المميزة التي توفر مختلف وسائل الراحة والاسترخاء والرفاهية، عدا عن الاستمتاع بصحبة النجوم والمشاهير. وتضم الباخرة العديد من المطاعم الحائزة جوائز عالمية، فضلاً عن برك السباحة وسبا وغيرها من المرافق العديدة التي توفر مختلف الأنشطة البحرية.

وتتيح الإمارات للعطلات، خيارات واسعة لبرامج عطلات كاملة في مختلف محطات شبكة رحلات طيران الإمارات التي تغطي قارات العالم الست. وتلبي هذه البرامج مختلف الأذواق والمتطلبات للسفر كما تشكل امتداداً لجودة خدمات طيران الإمارات على الأرض وفي الأجواء.

كما توفر الإمارات للعطلات خدمات المبيعات والدعم في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدد متزايد باستمرار من الأسواق في جنوب أوروبا وآسيا وأفريقيا، ولها مكاتب مبيعات في جنوب أفريقيا وروسيا.