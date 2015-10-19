التركية ديما بطلة "لعبة القدر":أعارض الزواج قبل الثلاثين وسعيدة بعناق أوزجان دنيز

رغم تألّق النجمة التركية بيغوم كوتوك يشار أوغلو بأدوار ومسلسلات عديدة من بينها "طائر النمنمة" مع بوراك أوزجيفيت وفخرية أفجين حيث جسّدت إلى جانبهما دور الأرملة السيّئة ناريمان التي تحب ابن صديقتها من طرف واحد، إلا أن مشاركتها بدور ديما الزوجة العاقر، في المسلسل الناجح على مدار موسمين والمرشح لإنتاج موسم ثالث له "لعبة القدر"، سبب نجوميتها.

"سيدتي التركية" رصدت لكم هذه المقابلة معها:

ما قصة الأمومة معك؟

انطلاق الحملة الإعلامية الجديدة الترويجية لمسلسلي «لعبة القدر» المستمر للسنة الثالثة أظهر فيها أقبّل طفلين فاعتقد الجمهور أنني في الحقيقة أم لتوأم، وأخذ الناس أمر الطفلين بجديّة وتحوّلت الدراما إلى واقع يعيشونه معنا حلقة تلو أخرى.

وتتابع ضاحكة: بل وصل الأمر إلى أصدقائي المقرّبين مني حيث باتوا يشعرون من حرارة وصدق أدائي كأم لأطفال في سن الرضاعة والحضانة أني والدتهم حقاً.

ما الذي راقك في نص «لعبة القدر» حتى قبلت مشاركة أوزجان دنيز وخديجة شندل بطولته؟

شدّني نص «لعبة القدر» فهو أول مسلسل تركي يناقش بجرأة لأول مرّة في الدراما التركية قضية الأم البديلة وصراع امرأتين على الطفل ووالده والتي لم تناقش سابقاً بأي مسلسل درامي محلي. وقامت شركة إنتاج قوية وجيدة وسخيّة بإطلاق العمل وتأمين كافّة عناصر النجاح له. ولهذا لم أفاجأ بنجاحه الجماهيري، وتصدّره النسبة الأعلى للمشاهدة من حلقاته الأولى في تركيا.

مشاعر الغيرة

هل يحق للزوجة أن تغار من المرأة التي اختارتها لتكون الأم البديلة لها؟

قصة «لعبة القدر» شيّقة ولعبت على وتر حساس، ألا وهو الحب والأمومة معاً من خلال الزوجة التي تعيش بسعادة مع زوجها ولا يعكّر صفو سعادتهما سوى حرمانهما من الإنجاب. فتستجيب لرغبة حماتها، وتوافق على اختيار فتاة قروية فقيرة لتكون الأم البديلة من خلال التلقيح المجهري، وتمّت عملية الحمل وهي تظن أن الطبيب المعالج استخدم بويضتها لكنها تعرف بعد مرور أشهر على حمل الأم البديلة أنها عاقر تماماً. لهذا استخدم الطبيب بمعرفة حماتها بويضة الأم البديلة التي تجهل لغاية فترة طويلة أنها الأم الحقيقية للطفل فعلياً لا مجرّد امرأة أعارت رحمها لامرأة وعائلة أخرى.

ويوم بعد آخر تشعر بنمو مشاعر خاصة بين زوجها وبين الأم البديلة، فتشتعل غيرتها على زوجها وتحرقها نارها خاصةً بعد أن تعرف أنها ليست والدة الطفل. فتحاول بمختلف الوسائل إبعاد الأم البديلة، وإنهاء حملها لكنها تفشل فتفكّر بوسائل أخرى سراً. وفي معركة الحب بين امرأتين، الغاية تبرّر الوسيلة.

ماذا كنت ستفعلين لو لم يكن طفلك، هل كنت ستحاولين الحصول على طفل مهما كان الثمن؟

ما فعلته الزوجة في «لعبة القدر» طبيعي نوعاً ما لحاجتها كامرأة إلى الإحساس بأمومتها رغم عدم قدرتها على الإنجاب، وهناك الكثير من الأطفال حولنا بحاجة للمساعدة وللحب.

لو تعرّضت للخداع يوماً ما من قبل زوجك، ماذا كنت ستفعلين؟

بالطبع إن كان الحب مازال موجوداً بيني وبين زوجي سأدافع عن حبي وعنه، وسأكون مستعدة للقتال من أجل الاستمرار معاً، هذا ناهيك عن اختلاف الحالة والمشاعر من امرأة لأخرى، ومن علاقة إلى علاقة.

لو كان لديّ علاقة استمرّت بقوة لمدّة 10 سنوات، وعندما أنظر بمرآة العشق سأجد صعوبة كبيرة في الرحيل وترك كل شيء كان بيننا في يوم واحد.

تعيشين زواجاً سعيداً مع زوجك، ما سرّه؟

لا تستمر علاقة فترة طويلة إلا بالحب، وباحترام وجهة نظر وحقوق الطرف الآخر في العلاقة، ومشاركته ميوله وهواياته بحب وتلقائية. إن فعل الطرفان كل هذا تحت تأثير الحب، فالعلاقة بينهما ستزداد قدرة على البقاء فترة أطول، وستحقّق للطرفين السعادة.

هل من الممكن الحفاظ على التجديد والإثارة من اليوم الأول لسنوات؟

بصراحة لا؟ لا يستطيع كل البشر الإيفاء بهذا الوعد، فالزوجة بعد مرور 10 سنوات قد تغفر للزوج أي شيء إلا أن يكذب عليها أو يخدعها مع امرأة أخرى كما فعل عمران بطل «لعبة القدر» مع زوجته ديما.

أتمتّع بقدر كبير من الطاقة الإيجابية

نشرت الصحافة صورة عناق حميم بينك وبين أوزجان دنيز شريكك ببطولة مسلسلك «لعبة القدر» فقلت: «أنا محظوظة جداً»، فماذا عنيت بكلامك هذا؟

فهم كلامي خطأ على أنه تعبير عن سعادتي بعناقه لي، والصحيح أنه خلال إقبالي عليه سلّم علي ورحّب بي معانقاً إيّاي كأخ وكصديق، وأوزجان دنيز أجمل إنسان في العالم بحق وبصدق، وهو من أكثر النجوم والمشاهير تواضعاً. وقلت إني محظوظة بعملي معه كواحدة من أفراد أسرته، لماذا أقول إنني محظوظة لعناقه لي؟ تعليقي فهم خطأ وأرجو تصحيحه.

ما أجمل صفة فيك؟

الهدوء والصبر والقدرة السريعة على التعلّم والنضج. وهذه الصفة أفادتني كثيراً في عملي الفني الشاق خاصةً وأنني إنسانة أتمتّع بقدر كبير من الطاقة الإيجابية.

يجب عدم الزواج قبل سن الثلاثين

ما السن الأنسب للزواج باعتقادك الشخصي؟

يجب عدم الزواج قبل سن الثلاثين، فسن الثلاثين هو سن النضج في المشاعر وفي تجارب الحياة إن أراد الإنسان اختيار الشريك الأنسب والأكثر قدرة على إسعاده. فالشباب في سن العشرين أو فوق ذلك لا بدّ أنهم يتعرّضون لنمو وتغيّر في شخصياتهم وحياتهم وهواياتهم ورغباتهم وميولهم ولاسيما حين ينتقلون من سن العشرين إلى سن الثلاثين، وتتغيّر بالتالي متطلّباتهم مع الشريك العاطفي مما يعرّض العلاقة بين الشريكين للخطر.

وما إيجابيات الزواج في سن الثلاثين؟

حين يصل المرء إلى سن الثلاثين، سيعرف ماذا يريد من الشريك الآخر بصراحة ووضوح، وبهذا سيكون الزواج قوياً وفتياً قادراً على تجاوز كافّة صعاب الحياة الزوجية ومصاعب الحياة نفسها.

كيف طوّرت شخصيتك من مرحلة مراهقتك لليوم؟

حرصت عائلتي على تعزيز ثقتي بنفسي مبكراً وتعويدي على الاستقلالية، فقامت عند بلوغي سن الخامسة عشر بإرسالي إلى ألمانيا للدراسة. فحاولت تحمّل مسؤولية نفسي، وكنت أبذل جهداً كبيراً في دراستي، وأرفّه عن نفسي من خلال تناول البيتزا ومشاهدة قناة mtv الأجنبية.

وفي سن العشرين، سافرت إلى لندن بهدف تحسين لغتي الإنكليزية ثم سافرت إلى فرنسا لمتابعة دراستي الجامعية في تخصّص الإعلام والاتصال.

وماذا كانت خطوط عائلتك الحمراء لك في بلاد الغربة؟

ممنوع قيادة الدراجة النارية وشرب السجائر والسهر لساعة متأخّرة ليلاً.

وكيف أصبحت بعد هذا النضج المبكر؟

رغم عملي المبكر في التمثيل وعرض الأزياء بهدف كسب المال من جهدي الخاص إلا أنني لم أهمل حياتي الخاصة، بل استمتعت بها، ولم أدع أي فرصة للمتعة والمرح تفوتني أبداً.

لكن زوجك لا يرافقك كل الوقت في المناسبات العامة والنزهات؟

هو مشغول دائماً ولا يجد الوقت أحياناً حتى لنفسه، لكنه لا يدع فرصة المتعة المشتركة بيننا تفوته، ويجيد إعدادها وقت الحاجة لها

أنا مثل والدي

وكيف تنظّمين وقتك بين العمل في التمثيل وواجباتك كزوجة؟

لديّ قدرة هائلة على أداء المطلوب مني بسرعة ومرونة، فأستيقظ عندما يكون لدي عمل في الساعة السادسة صباحاً، أفرغ الصحون والأكواب من جلاية الأطباق ثم أعدّ الطعام لزوجي أرديل ونتناول الإفطار معاً، وأذهب بعدها للتصوير ولا أعود للمنزل إلا ليلاً، فأقوم ببعض المهام المنزلية قبل الذهاب للراحة والنوم كأي امرأة عادية عاملة.

حياتي مع زوجي أرديل ديناميكية غير تقليدية، فأنا مثل والدي أعرف كيف أضفي البهجة على حياتنا رغم صعوبة الحياة تحت الأضواء.

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