عمليات القضاة: يحق للناخب التصويت فى الفردى دون القائمة أو العكس بشرط

أكد المستشار محمد عبده صالح، المتحدث الرسمى باسم غرفة عمليات نادى القضاة، أن نسبة 98% من اللجان فتحت أبوابها فى موعدها المحدد فى اليوم الثانى من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2015.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم غرفة عمليات نادى القضاة، خلال حواره على شاشة الحياة 2، أن من حق الناخبين التصويت فى الورقة الخاصة بمرشحى الفردى وعدم الاختيار من القائمة أو العكس، ولكن بشرط وضع الورقتين فى الصناديق المخصصة لذلك، ويكون صوت الناخب باطلا فقط بالنسبة للورقة غير الموقع عليها.

وأشار محمد عبد صالح، إلى رصد شكوى فى وقت متأخر أمس الأحد، من أحد القضاة فى اللجنة 83 بالوراق لقيام أحد ملاك عقار مقابل للجنة ويمتلك محلا فى أسفل هذا العقار، لقيامه بإتلاف السيارة الخاصة بهذا القاضى وسيارة قاض آخر فى نفس اللجنة، وتم الاتصال بالنيابة العامة فى الجيزة ورئيس المحكمة الابتدائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية لتوجيه القوات لمنع هذا الشخص من التعدى على سيارات القضاة أو اللجان المتواجدة هناك.

وأضاف المستشار عبده صالح، أن رسائل التهديد التى وردت إلى القضاة عددها محدود، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرسلى رسائل التهديد للقضاة المشرفين على الانتخابات.

وأعرب المتحدث الرسمى باسم غرفة عمليات القضاة، عن إمكانية مد الاقتراع ليوم آخر، فى حالة التكدس والإقبال الشديد على اللجان وعدم استطاعة القضاة استكمال العمل واستقبال الناخبين بعد الموعد المحدد لغلق اللجان.

ووجه المستشار محمد عبد صالح، الشكر إلى قضاة مصر على المجهود المبذول خلال الأيام الماضية وتلبية نداء الوطن، مناشداً المواطن المصرى بالنزول للمشاركة فى الانتخابات لتحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق فى أقرب وقت للوصول بمصر إلى بر الأمان.