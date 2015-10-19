ضبط مدير محطة يبيع المواد البترولية فى السوق السوداء بالوراق

ألقى رجال شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة القبض على مدير محطة وقود باع 375 ألف لتر مواد بترولية فى السوق السوداء بالوراق.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت معلومات وردت لشرطة التموين تتهم المسئول عن محطة وقود بنطاق دائرة قسم الوراق بالاتجار فى المواد البترولية بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، مستفيدًا من فرق الأسعار ما يعد إهدارًا واستيلاء على المال العام.
داهمت قوة المحطة وبعد ضبط مديرها ومراجعة العدادات السرية والدفاتر تبين تصرفه فى 320 ألف لتر "بنزين80" و55 ألفًا و682 لترًا ببيعها بالسوق السوداء، فتحرر له المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.