ضبط مدير محطة يبيع المواد البترولية فى السوق السوداء بالوراق

ألقى رجال شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة القبض على مدير محطة وقود باع 375 ألف لتر مواد بترولية فى السوق السوداء بالوراق.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين تتهم المسئول عن محطة وقود بنطاق دائرة قسم الوراق بالاتجار فى المواد البترولية بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، مستفيدًا من فرق الأسعار ما يعد إهدارًا واستيلاء على المال العام.

داهمت قوة المحطة وبعد ضبط مديرها ومراجعة العدادات السرية والدفاتر تبين تصرفه فى 320 ألف لتر "بنزين80" و55 ألفًا و682 لترًا ببيعها بالسوق السوداء، فتحرر له المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.