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"النقض" تؤيد الحكم بحبس 5 إخوان متهمين فى أحداث عنف برج العرب

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"النقض" تؤيد الحكم بحبس 5 إخوان متهمين فى أحداث عنف برج العرب "النقض" تؤيد الحكم بحبس 5 إخوان متهمين فى أحداث عنف برج العرب
رفضت الدائرة "د"، بمحكمة النقض، اليوم، برئاسة المستشار هانى محمد إبراهيم خليل، نائب رئيس المحكمة، الطعن المقدم من 5 أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية لإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس، على خلفية اتهامهم بالتورط فى أحداث العنف التى شهدتها مدينة برج العرب بالإسكندرية، مطلع نوفمبر 2013.

تضمن الطعن المتهمين فى القضية رقم 2144 لـسنة 2013 جنح برج العرب، وهم كل من: "سامر محمد أمجد أبو الفتوح، وشريف عبد المولى عبد الوهاب العجرودى، والشافعى إبراهيم الشافعى مرسى، وعلى الشافعى إبراهيم الشافعى، وإبراهيم عادل إبراهيم عبد الهادى".

وأدين المتهمون بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات.

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مصر 365