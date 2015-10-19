القبض على 3 من أنصار المرشحين للانتخابات بدمنهور بسبب توجيه الناخبين

تمكنت منذ قليل قوات تأمين الانتخابات البرلمانية بمحافظة البحيرة من القبض على 3 من أنصار المرشحين لانتخابات مجلس النواب، بالدائرة الأولى أمام مدارس طاموس بمنطقة أبو الريش، لصالح المرشح علاء الشرقاوى، كما تم ضبط 2 من أنصار المرشح عبد الباسط الشرقاوى أمام لجان مدرسة منشية فلاقة وشوكت الزراعية أثناء قيامه بتوجيه الناخبين وتوزيع دعاية انتخابية.

يبلغ عدد الناخبين بالبحيرة 3 ملايين و528 ألفا و484 مواطنا يدلون بأصواتهم فى 1737 لجنة فرعية بإشراف 713 مركزا انتخابيا لاختيار 27 نائبا من بين 243 مرشحا فى 10 دوائر هى الدائرة الأولى (مركز ومدينة دمنهور) مقرها "مركز دمنهور" 4 مقاعد، والدائرة الثانية (المحمودية والرحمانية) مقرها "مركز المحمودية" مقعدان، والدائرة الثالثة (كفر الدوار) مقرها "مركز كفر الدوار" 4 مقاعد، والدائرة الرابعة (أبوحمص وإدكو) مقرها "مركز أبوحمص" 3 مقاعد، والدائرة الخامسة (رشيد) ومقرها "مركز رشيد" مقعد واحد، والدائرة السادسة (أبو المطامير وحوش عيسى) مقرها "مركز أبو المطامير" 3 مقاعد، والدائرة السابعة (الدلنجات) مقرها "مركز الدلنجات" مقعدان، الدائرة الثامنة (كوم حمادة) مقرها "مركز كوم حمادة" مقعدان، الدائرة التاسعة (بدر ووادى النطرون) مضاف إليها إداريا "قسم غرب النوبارية" مقرها "مركز بدر" مقعدان، الدائرة العاشرة (إيتاى البارود وشبراخيت) مقرها "مركز إيتاى البارود" 4 مقاعد.

ويصوت الناخبون لاختيار 15 نائبا يمثلون واحدة من قوائم "فى حب مصر" و"النور" و"الاستقلال والجبهة المصرية" و"فرسان مصر" المتنافسة فى قطاع غرب الدلتا، الذى يضم محافظات: الإسكندرية "7 مقاعد"، والبحيرة "7 مقاعد"، ومرسى مطروح "مقعد واحد".