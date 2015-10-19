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بالصور..طوابير بقرى العشى والزينية والطويل بالأقصر للتصويت فى الانتخابات

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بالصور..طوابير بقرى العشى والزينية والطويل بالأقصر للتصويت فى الانتخابات بالصور..طوابير بقرى العشى والزينية والطويل بالأقصر للتصويت فى الانتخابات
ارتفعت كثافة التصويت وتوافد الناخبون بصورة كبيرة، عصر اليوم الاثنين، على عدد من لجان مركز الأقصر الدائرة الثانية بمحافظة الأقصر، وبالأخص فى قرى (العشى والزينية ونجع الطويل)، وذلك للتصويت لصالح مرشحيهم ومساعدتهم فى النجاح لضمان مقعد البرلمان.

وصرح الحاج أحمد مصطفى حرز الله عمدة مدينة العشى، خلال تواجده أمام لجان الوحدة المحلية لقرية العشى والتى تضم 4 لجان انتخابية، بأن المواطنين من رجال وسيدات وشباب وفتيات قرية العشى انطلقوا اليوم وبكل كثافة للتصويت فى اليوم الثانى لنصرة مرشحيهم.

كما توافد المئات من المواطنين على مدرسة عمر بن الخطاب بقرية نجع الطويل شمالى محافظة الأقصر، والتى تضم 6 لجان انتخابية وظهرت لأول مرة الطوابير الانتخابية أمام بوابة المدرسة للتصويت فى الانتخابات بعد اختفائها أمس.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

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