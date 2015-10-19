بالصور..طوابير بقرى العشى والزينية والطويل بالأقصر للتصويت فى الانتخابات

ارتفعت كثافة التصويت وتوافد الناخبون بصورة كبيرة، عصر اليوم الاثنين، على عدد من لجان مركز الأقصر الدائرة الثانية بمحافظة الأقصر، وبالأخص فى قرى (العشى والزينية ونجع الطويل)، وذلك للتصويت لصالح مرشحيهم ومساعدتهم فى النجاح لضمان مقعد البرلمان.

وصرح الحاج أحمد مصطفى حرز الله عمدة مدينة العشى، خلال تواجده أمام لجان الوحدة المحلية لقرية العشى والتى تضم 4 لجان انتخابية، بأن المواطنين من رجال وسيدات وشباب وفتيات قرية العشى انطلقوا اليوم وبكل كثافة للتصويت فى اليوم الثانى لنصرة مرشحيهم.

كما توافد المئات من المواطنين على مدرسة عمر بن الخطاب بقرية نجع الطويل شمالى محافظة الأقصر، والتى تضم 6 لجان انتخابية وظهرت لأول مرة الطوابير الانتخابية أمام بوابة المدرسة للتصويت فى الانتخابات بعد اختفائها أمس.

- الصحة: انتشار مكثف لسيارات الإسعاف بمحيط اللجان الانتخابية

>

- قائمة "فى حب مصر" تحصد أصوات الناخبين المصريين فى الولايات المتحدة

>

- الجبهة الوطنية: نجهز لجولات ميدانية بالمرحلة الثانية للانتخابات

>

- استنفار أمنى بمحيط اللجان الانتخابية قبل بدء تصويت اليوم الثانى

>

- "اليوم الثانى" طوق نجاة الأحزاب للخروج من مأزق قلة الناخبين أمس.. فى حب مصر: نتعشم أن نرى المواطنين أمام الصناديق.. المصرين الأحرار: أوصينا مرشحينا بتسهيل وصول الناخب.. والوفد تفاجأنا بتراجع التصويت

>

- التوك شو:"العليا للانتخابات": الإقبال متوسط ويصعب حصر الناخبين.. أمن الإسكندرية: ضبط مخالفين أمام لجان بعضهم ينتمى لحزب النور.. وزير التنمية المحلية: إقبال الناخبين على التصويت فى اليوم الأول ضعيف

>

- "المنظمة المصرية" تصدر تقريرها لليوم الأول..رئيس لجنة بالعمرانية يستعين بوكيل مرشح بديلا لموظف..ورشاوى انتخابية بالفيوم..وتصويت جماعى بالجيزة..ومنع متابعين دوليين ومحليين من دخول لجان ببنى سويف وأسوان

>

- حرب البلاغات تشتعل فى أول يوم تصويت بانتخابات البرلمان.. ساويرس يتهم "النور" و"بكار" بالسب والقذف..والجبهة المصرية توثق مخالفات انتخابية بمحاضر..و"المصريين الأحرار" يقاضى عبد الرحيم على ومرشحين سلفيين

>

>