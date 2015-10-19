رفعت قمصان: العبرة فى إعلان نسبة المشاركة فى الانتخابات بعمليات الفرز

قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات إن العبرة في إعلان نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية للمرحلة الأولى بعمليات الفرز والتي ستبدأ اعتبارا من الساعة التاسعة مساء في حالة عدم تواجد ناخبين داخل اللجان ، حيث سيقوم بإعلانها القضاة المشرفين على اللجان ورفعها إلى اللجنة العامة ويتم الإعلان النهائي من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

وتوقع قمصان -على هامش متابعة سير العملية الانتخابية بغرفة عمليات مجلس الوزراء اليوم الاثنين - أن تزيد نسبة المشاركة في العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني من الانتخابات البرلمانية للمرحلة الأولى نظرا لإعطاء العاملين في المصالح الحكومية نصف يوم عمل، فضلا عن تحسن حالة الجو، كما أن المواطنين يفضلون الذهاب للجان فى الوقت الأخير.

وأشار إلى أن المخالفات التى تم رصدها حتى الآن لا تؤثر على سير العملية الانتخابية.

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