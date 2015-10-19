رصد رشاوى انتخابية والصوت بـ300جنيه في دائرة مينا البصل

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بيانًا حول سير العملية الانتخابية، في اليوم الثاني للمرحلة الأولى من انتخابات النواب، رصدت خلاله

قالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان فى تقرير لها صادر اليوم ان المتابعة رصدت قيام أنصار أشرف رشاد عثمان مرشح المقعد الفردى بدائرة مينا البصل بالأسكندرية بحشد الناخبين وتجميعهم بمقره الانتخابى، وتوزيع أموال تترواح بين 300 الى 400 جنيه للصوت الواحد ثم وضع الناخبين فى سيارات وتوزيعهم على اللجان والمقار الانتخابية .

وأضاف التقرير أنه فى دائرة محرم بك، انتشرت عمليات توزيع الدعاية الانتخابية خارج اللجان وشهدت سيارات تحمل صور العديد من المرشحين ومحاولات حشد جماعى، يذكر أن دائرة محرم بك شهدت تحرير 3 محاضر فى اليوم الأول للانتخابات اتهمت أنصار عامر فكرى إسماعيل مرشح المقعد الفردى بتوزيع أموال على الناخبين .