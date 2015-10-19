أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ الوادي الجديد يدلي بصوته في مدرسة أبو بكر الصديق

Google+ Print
محافظ الوادي الجديد يدلي بصوته في مدرسة أبو بكر الصديق محافظ الوادي الجديد يدلي بصوته في مدرسة أبو بكر الصديق

للواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية

أدلى اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، اليوم “الاثنين”، بصوته في الانتخابات البرلمانية بمدرسة أبو بكر الصديق بدائرة الخارجة.

وأكد “عشماوي”، على أهمية مشاركة جموع المصريين بإيجابية للنزول والاحتشاد بقوة للإدلاء بأصواتهم لتنفيذ الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل،  وأن اليوم استحقاق لا رجعة فيه وعلى المواطن أن يستخدم حقه الدستوري في مباشرة حقوقه السياسية، مطالبًا المواطنين بالمشاركة الإيجابية.

وأشار المحافظ، إلى أن انتخاب واختيار مجلس نيابي جديد، سيُعد انعكاسًا أمام العالم لإرادة وتطلع المصريين لمستقبل أفضل ومستقر.

وأشاد المحافظ، بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة، لتأمين المقار الانتخابية، والحفاظ على الأمن والاستقرار بها، مما يطمئن المواطنين ويشجعهم على النزول إلى اللجان  للإدلاء بأصواتهم، ويؤدي أيضًا إلى حسن سير العملية الانتخابية بالمرحلة الأولى لها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا