محافظ الوادي الجديد يدلي بصوته في مدرسة أبو بكر الصديق

أدلى اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، اليوم “الاثنين”، بصوته في الانتخابات البرلمانية بمدرسة أبو بكر الصديق بدائرة الخارجة.

وأكد “عشماوي”، على أهمية مشاركة جموع المصريين بإيجابية للنزول والاحتشاد بقوة للإدلاء بأصواتهم لتنفيذ الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل، وأن اليوم استحقاق لا رجعة فيه وعلى المواطن أن يستخدم حقه الدستوري في مباشرة حقوقه السياسية، مطالبًا المواطنين بالمشاركة الإيجابية.

وأشار المحافظ، إلى أن انتخاب واختيار مجلس نيابي جديد، سيُعد انعكاسًا أمام العالم لإرادة وتطلع المصريين لمستقبل أفضل ومستقر.

وأشاد المحافظ، بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة، لتأمين المقار الانتخابية، والحفاظ على الأمن والاستقرار بها، مما يطمئن المواطنين ويشجعهم على النزول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم، ويؤدي أيضًا إلى حسن سير العملية الانتخابية بالمرحلة الأولى لها.