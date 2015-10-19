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بالصور.. رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة يتفقد اللجان الانتخابية بسفاجا

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بالصور.. رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة يتفقد اللجان الانتخابية بسفاجا بالصور.. رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة يتفقد اللجان الانتخابية بسفاجا
تفقد اللواء أحمد وصفى، رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، واللواء أشرف عطوة، قائد القاعدة البحرية بسفاجا، العملية الانتخابية بسفاجا.

اليوم السابع -10 -2015
>وتضم محافظة البحر الأحمر 3 دوائر تضم 109 لجان مركزية و142 لجنة فرعية وعدد مرشحين يزيد عن 264.7 ألف.
>ويتنافس فى اللجنة الأولى "مدينة الغردقة رأس غارب" 41 مرشحا للفوز بمقعدين، حيث يصوت 174 ألفا و195 ناخبا فى 94 لجنة فرعية و65 لجنة مركزية.

وفى الدائرة الثانية مركز سفاجا وتضم "مدن سفاجا والقصير مرسى علم" يتنافس 15مرشحا على مقعد واحد ويصوت 79 ألفا و284 ناخبا فى 43 لجنة فرعية و39 لجنة مركزية.

اليوم السابع -10 -2015
>وفى الدائرة الثالثة "حلايب وشلاتين" ومقرها مركز مدينة الشلاتين "يتنافس 4 مرشحين على مقعدها الوحيد لحصد أصوات 11 ألفا و269 ناخبا يصوتون فى 5 لجان فرعية تشرف عليها 5 لجان مركزية".
>اليوم السابع -10 -2015

كما يصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى " فى حب " و"إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة".

اليوم السابع -10 -2015
>ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان والفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر، لتفوز قائمة واحدة بـ45 نائبا فى برلمان 2015.
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