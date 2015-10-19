بالصور.. انطلاق قوافل الإصحاح البيئى بجامعة قناة السويس إلى بئر العبد

انطلقت قوافل الإصحاح البيئى التى تنظمها جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ممدح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتور عاطف أبو النور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الاثنين، إلى قرية الروضة ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء، واستقبلهم نائب عن محافظ شمال سيناء، والمهندس عدلى اليمانى، رئيس مجلس مدينة بئر العبد، والدكتور عبد العزيز محمد سالم، مدير الإدارة الصحية ببئر العبد، ونوال محمد سالم، رئيس المجلس القومى للسكان، وثناء جلبانة، رئيس اللجنة الإقليمية للأمومة والطفولة بشمال سيناء.

وأشاد رئيس مركز ومدينة بئر العبد بدور الجامعة وما تقدمه من خدمات لأهالى سيناء، مؤكدًا أن أهالى بئر العبد يقدرون الجهد الكبير الذى تقدمه الجامعة.

من جانبه، نقل الدكتور عاطف أبو النور، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحيات الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، لأهالى سيناء، وحرصه على مواصلة القوافل وتطويرها وتقديم خدمات متميزة لهم.

وقال أبو النور، إن خطة عمل القوافل تشمل الكشف وتقديم العلاج لمرضى المنطقة ونقل من يستلزم حالته للعلاج بمستشفيات الجامعة.

كما تفقد العيادات الطبية وأجرى حوارا مع المرضى والأهالى ووعد بزيادة أعداد القوافل فى المرات المقبلة.

>من ناحية أخرى، أشاد الدكتور حبش النادى، نائب رئيس الجامعة بالعريش، بالعلاقات المتميزة بين محافظة شمال سيناء وفرع الجامعة بالعريش، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر والبناء يعود على المواطن السيناوى والأعداد الكبيرة التى حضرت للاستفادة من الخدمات التى تقدمها قوافل الإصحاح البيئى بجامعة قناة السويس وأكد على ثقة المواطن السيناوى فى جامعته.

رافق الدكتور عاطف أبو النور، نائب رئيس الجامعة، فى جولته الدكتور عزيز عمر، وكيل كلية الطب البشرى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد المجيد أحمد عبد المجيد، رئيس قسم طب الأسرة بكلية الطب، والدكتور على معوض، وكيل كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس، والدكتور محمد عفيفى، المدير بالإدارة الطبية، والمهندس عامر محمد أحمد، مدير عام إدارة مشروعات البيئة، والذى أكد أن القوافل التى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع ضمت أساتذة متخصصين من مختلف الكليات، وأن هذه القافلة ضمت خدمات طبية وصيدلية وتمريض وبيطرى وإرشادات زراعية لأهالى بئر العبد.



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القافلة الطبية المجانية ببئر العبد



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طبيب بالقافلة يكشف على إحدى السيدات المسنات



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الكشف على أحد المواطنين



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الكشف على طفل



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الدكتور أبو النور يتفقد القافلة



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سيدات فى انتظار دورهن للكشف المجانى