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الأمن يمنع دعاية خارج لجنة بدراو بأسوان بعد بلاغ للجنة العليا للانتخابات

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الأمن يمنع دعاية خارج لجنة بدراو بأسوان بعد بلاغ للجنة العليا للانتخابات الأمن يمنع دعاية خارج لجنة بدراو بأسوان بعد بلاغ للجنة العليا للانتخابات
قامت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بأسوان بالتصدى لمحاولة أحد المرشحين وأنصاره من عمل دعاية انتخابية وتوجيه الناخبين وتذكيرهم بالرمز الانتخابى أمام مقر انتخابى بقرية بنبان بمركز دراو بمحافظة أسوان، الأمر الذى أثار غضب بقية المرشحين المنافسين لخرق هذا المرشح الصمت الانتخابى مما دفع أحدهم بالتقدم ببلاغ إلى اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

يتنافس 128 مرشحًا فرديًا على الفوز بـ8 مقاعد بدوائر محافظة أسوان الـ5 "أسوان ودراو وكوم أمبو وإدفو ونصر النوبة"، إضافة لمقعدين يتنافس عليهما 8 مرشحين فى 4 قوائم ممثلة لقطاع الصعيد، فيما يبلغ عدد الناخبين 923 ألفا و141 ناخبا وناخبة، موزعين على 227 مركزاً انتخابياً، بـ486 لجنة فرعية.

كما يصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع الصعيد الذى يضم "الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر"، حيث تضم كل قائمة 45 مرشحا.

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