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جامعة الإسكندرية تؤكد تفعيل لجان مكافحة الإدمان بالكليات

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جامعة الإسكندرية تؤكد تفعيل لجان مكافحة الإدمان بالكليات جامعة الإسكندرية تؤكد تفعيل لجان مكافحة الإدمان بالكليات
أكد صديق عبد السلام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، على وكلاء الكليات، بضرورة تفعيل أعمال لجنة مكافحة الإدمان والتدخين بالجامعة، مع بداية العام الدراسى، بالتعاون مع رعاية الشباب وفرق القادة الاجتماعيين والاتحادات الطلابية بجميع كليات الجامعة والبدء فى البرامج التوعوية المحددة فى هذا الشأن.

وأشار نائب رئيس الجامعة، أثناء جلسة خدمة المجتمع والبيئة، إلى قيام المكتب العربى للشباب والبيئة بتنظيم اللقاء السنوى لقيادات شباب الجامعات حول البيئة والتنمية المستدامة للعام الجامعى 2015/2016 والمشاركة فى فعالياته التى ستدور حول "آليات تحقيق التنمية المستدامة فى " إيماناً من الجانبين بأهمية رفع المستوى التثقيفى والعلمى لشباب الجامعات.

واعتمد المجلس خطة نشاط خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعى 2015 /2016 بكليات الطب البيطرى والفنون الجميلة والحقوق، متضمنة خطة الخدمات والأنشطة المجتمعية وخطة تنمية الموارد الذاتية وتفعيلها ومشاركة الأطراف المجتمعية فى الأنشطة الموجودة بالكلية ومستوى رضاها نحو الخدمات المقدمة من الكلية.

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مصر 365

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