بالصور.. توقف العمل بجميع لجان أسيوط لاستراحة الغداء

أعلن القضاة المسئولون عن سير العملية الانتخابية بأسيوط، عن توقف العمل باللجان الفرعية، ووقف عملية التصويت، من الساعة الثانية والنصف، وحتى الثالثة والنصف عصرا فى فترة استراحة الغداء، حيث قام القضاة بإغلاق الصناديق، بعد الانتظار لتصويت آخر شخص باللجنة، واعتذروا بشكل مؤقت للمواطنين الذى حضروا للتصويت عقب إغلاق الصناديق، على أن يعودوا بعد الساعة الثالثة والنصف.

وبالرغم من أن قرار استراحة الغداء تم وضعه بجميع الأبواب الخارجية للجان، إلا أن الأمر أثار غضب العديد من المواطنين الذين أصروا على التصويت بعد أن قامت قوات الأمن بإغلاق الباب، وتساءل البعض عن ذلك القرار، وقام أفراد من الجيش والشرطة بتوضيح الأمر للناخبين وتعريفهم بإلزامية تنفيذ ذلك القرار.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى هذه الانتخابات والمقيدين بجداول أسيوط يبلغ 2 مليون و349 ألفا و337 ناخباً وتجرى الانتخابات فى 9 دوائر بأسيوط منها 496 مقرا انتخابيا يشمل 1168 لجنة فرعية وصندوق بكل أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا، بالإضافة إلى ندب موظفى المحاكم والنيابات وهيئات ومديريات الخدمات بالإدارة المحلية لمساعدة القضاة المشرفين على تلك اللجان بأسيوط .

ويشارك فى الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط بدوائرها التسع 182 مرشحا منهم 69 مرشحا حزبيا و113 مستقلا من بينهم 5 سيدات و4 معاقين يتنافسون على 20 مقعدا للفردى بينما يبلغ نصيب محافظة أسيوط 5 مقاعد من مقاعد القوائم الحزبية.



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