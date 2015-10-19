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إحباط تسلل 135 إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 135 إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 135 إلى ليبيا عن طريق السلوم
تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 135 من 14 محافظة مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات.

تلقى مديرى أمن مطروح اللواء هشام لطفى، اليوم الاثنين، إخطارًا من قسم شرطة السلوم، بتسلم 135 متهمًا وهم 23 من المنيا و14 من سوهاج و12 من بنى سويف و10 من قنا و25 من أسيوط و4 من القاهرة و25 من الدقهلية و5 من الغربية و2 من المنوفية و3 من الإسكندرية و7 من الفيوم و3 من دمياط و1 من البحيرة و1 من القليوبية، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

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