مرشحون ينقلون الناخبين بالسيارات و"التوك توك" فى بنى سويف

يواصل المرشحون وأنصارهم فى دوائر بنى سويف السبع، حشد الناخبين لضمان خروجهم من منازلهم للإدلاء بأصواتهم فى لجان الاقتراع، بسبب ضعف التصويت فى اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب، حيث تم الاستعانة بالسيارات والتوك توك التى تحمل صور المرشحين وملصقاتهم الدعائية، فى نقل الناخبين إلى مقار اللجان الانتخابية.

ووصلت أسعار إيجار السيارات والتوك توك إلى 100 جنيه فى قرى مراكز المحافظة، وقامت مكبرات الصوت المحمولة على السيارات والتوك توك بدعوة الناخبين إلى الخروج للإدلاء بأصواتهم.

يتنافس فى الدوائر الـ7 لمحافظة بنى سويف 159 مرشحا على 14 مقعدًا فردياً، ويبلغ عدد اللجان الفرعية 843 وعدد الذين يحق لهم التصويت مليونا و600 ألف مواطن.

فى الدائرة الأولى "مركز وبندر بنى سويف" يتنافس 37 مرشحًا على ثلاثة مقاعد، وفى الدائرة الثانية "مركز الواسطى" يتنافس 24 مرشحًا على مقعدين، ويتنافس 27 مرشحًا فى الدائرة الثالثة "مركز ناصر" على مقعدين، وفى الدائرة الرابعة "مركز ببا" يتنافس 23 مرشحًا على مقعدين، وفى الدائرة الخامسة "مركز إهناسيا" يتنافس 13 مرشحًا على مقعدين، وفى الدائرة السادسة "مركز الفشن" يتنافس 25 مرشحًا على مقعدين، وفى الدائرة السابعة "مركز سمسطا" يتنافس 12 مرشحًا على مقعد واحد.

كما يصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى "فى حب مصر" و"ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة".

ويضم قطاع الصعيد محافظات "الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر"، لتفوز قائمة واحدة بـ45 نائبا فى برلمان 2015.

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