بالصور.. السيدات الأكثر إقبالاً على لجان الإسكندرية فى اليوم الثانى للانتخابات

شهدت لجان الإسكندرية إقبالاً كثيف من السيدات فى اليوم الثانى من الانتخابات البرلمانية خاصة فى فترة الظهيرة، وبعد خروج الموظفين من المؤسسات الحكومية، وذلك بلجان شرق الإسكندرية بدائرة المنتزة أول وثانى وعدد من الدوائر بوسط الإسكندرية.

وقالت أميمة حسنى، إحدى الناخبات بلجنة الشهيد محمد السيد حنفى التابعة لدائرة المنتزة، إن قرار خروج الموظفين فى منتصف يوم العمل جاء فى صالحهم لإتاحة الفرصة للتصويت للانتخابات وتشجيع الموظفين على المشاركة الانتخابية.

وأضافت أن السيدات قاموا بعمل حملات توعية اليوم فى المناطق الشعبية للمشاركة فى الانتخابات، بعد مرور اليوم الأول وسط إقبال ضعيف من المواطنين.

وقالت سعاد مكاوى، إحدى ناخبات مدرسة محرم بك الإعدادية، إن السيدة المصرية، دائماً ما تكون القائد فى جميع الاستحقاقات الانتخابية.

وأضافت مكاوى، أن المرأة المصرية تعد من أكثر سيدات العالم مشاركة فى الانتخابات، نظراً لخوفهم على مصلحة مصر ومصلحة أنباءهم.

وتستحوذ الإسكندرية على 5.5% الكتلة التصويتية لمصر بإجمالى 3 ملايين و291 ألفا و734 ناخبا يصوتون فى 10 لجان عامة تمثل 10 دوائر بواقع 1676 لجنة فرعية تحت إشراف 692 مقرا انتخابيا، ويتنافس 390 مرشحاً على 25 مقعدا للفردى بالدائرة.

ويصوت الناخبين لاختيار 15 نائبا يمثلون واحدة من قوائم "فى حب مصر" و"النور" و"الاستقلال والجبهة المصرية" و"فرسان مصر" المتنافسة فى قطاع غرب الدلتا، الذى يضم محافظات: الإسكندرية "7 مقاعد"، والبحيرة "7 مقاعد"، ومرسى مطروح "مقعد واحد".



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