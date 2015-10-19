مركز حقوقى يصدر تقريرا حول مخالفات اليوم الثانى للانتخابات بالمنيا

أصدر مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا تقريرا لرصد أبرز المخالفات التى وقعت فى عدد من لجان الانتخابات بالمنيا، وأبرزها تقديم شكوى من وكيل مرشح حزب الوفد يوسف أبو شامية للجنة المشرفة على الانتخابات بالمنيا ضد أحد القضاة لطرد الوكلاء، فى قرية أطسا المحطة لجان 118و119.

كما رصد المركز نقلا جماعيا للناخبين من خلال سيارات خصصها المرشحون، ووجود دعاية خارج اللجان فى اللجنة رقم 158 :161 بمدرسة طه حسين الابتدائية بنى مزار، وكذلك فى اللجنة رقم 27 و28 و29 بمدرسة أبناء الثورة ببنى مزار واللجنة رقم 251 بهوارة فى مركز مطاى ( تصويت جماعى ونقل بسيارات للناخبين )

>وفى اللجان أرقام من 95:79 بالمعهد الأزهرى بالمنيا، تم رصد دعاية انتخابية خارج اللجان، وتحرير محضر ضد مرشح المصريين الاحرار شريف نادى بدائرة قسم ملوى فى اللجان رقم 7و8و9، بسبب الدعاية المخالفة .

ويصوت 2 مليون و974 ألفا و649 ناخبا بالمنيا فى 1467 لجنة فرعية بدوائر المحافظة الـ9 تحت إشراف 587 لجنة مركزية ويتنافس 251 مرشحا منهم 160 مستقلا و91 حزبيا على 25 مقعدا "فردى" مخصصة للمحافظة بالبرلمان.

كما يصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى "فى حب مصر" و"ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة".

ويضم قطاع الصعيد محافظات "الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر" لتفوز قائمة واحدة بـ45 نائبا فى برلمان 2015.

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