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بالصور.. السوريون والأفغان.. "مهاجرون بلا أنصار" على شواطئ اليونان

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بالصور.. السوريون والأفغان.. "مهاجرون بلا أنصار" على شواطئ اليونان بالصور.. السوريون والأفغان.. "مهاجرون بلا أنصار" على شواطئ اليونان
يواصل آلاف اللاجئين نزوحهم وتنقلهم بين بحر أيجة التركى، وشواطئ جزيرة ليسبوس اليونانية، عبر القوارب المطاطية المتهالكة فى رحلة محفوفة بالمخاطر.

ورصدت وكالات الأنباء العالمية رحلات اللاجئين، الذين أغلبهم من السوريين والأفغان والعراقيين الذين فروا من ويلات الحروب والنزاعات الدائرة على أراضيهم، فى رحلة البحث عن الأمان فى أى من الدول الأوروربية، وأوضحت الوكالات أن ما يقرب من 400 ألف شخص وصلوا اليونان منذ بداية العام الجارى وحتى الآن.

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