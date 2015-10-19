بالصور.. السوريون والأفغان.. "مهاجرون بلا أنصار" على شواطئ اليونان

يواصل آلاف اللاجئين نزوحهم وتنقلهم بين بحر أيجة التركى، وشواطئ جزيرة ليسبوس اليونانية، عبر القوارب المطاطية المتهالكة فى رحلة محفوفة بالمخاطر.

ورصدت وكالات الأنباء العالمية رحلات اللاجئين، الذين أغلبهم من السوريين والأفغان والعراقيين الذين فروا من ويلات الحروب والنزاعات الدائرة على أراضيهم، فى رحلة البحث عن الأمان فى أى من الدول الأوروربية، وأوضحت الوكالات أن ما يقرب من 400 ألف شخص وصلوا اليونان منذ بداية العام الجارى وحتى الآن.



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اجئة تنهار انهيارًا تامًا بعد وصولها إلى جزيرة ليسبوس اليونانية



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المهاجرون فى حالة إعياء شديدة



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الأب والأم يحاولان التخفيف عن الصغيرة



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سيدة تجمع كل ما تملك فى حوزتها على الشاطئ



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يصل يوميًا آلاف المهاجرين على متن قوارب مطاطية متهالكة إلى جزيرة ليسبوس اليونانية



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الهاربون من ويلات الحروب فى بلادهم



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رحلات المهاجرين المحفوفة بالمخاطر



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أب يقبل ابنه الصغير فى محاولة للتخفيف عنه



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يلقى يوميا عشرات المهاجرين حتفهم فى تلك الظروف السيئة



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طفل يبكى ما رآه من مشقة