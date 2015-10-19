مصدر دبلوماسى روسى: لقاء محتمل بين لافروف وكيرى والجبير قريبا

وكان كيرى قد صرح، خلال مؤتمر صحفى، عقد له فى مدريد بإنه ينوى بحث الموضوع السورى مع كبار المسؤولين الروس والسعوديين والأتراك والأردنيين خلال الأسبوع الجارى. . غير أنه لم يوضح على أى مستوى وفى أى إطار ينوى هو عقد هذا اللقاء أو اللقاءات.
وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجى لافروف بحث خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الألمانى فرانك فالتر شتاينماير مسألة تسوية الأزمة السورية.. ولفت البيان إلى أن الوزيرين ركزا على الوضع فى الشرق الأوسط، حيث يتواجد حالياً الوزير الألمانى، بما فى ذلك جهود المساهمة فى تسوية الوضع فى سوريا.
وسارع دميترى بيسكوف، السكرتير الصحفى للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إلى الإعلان أن الحديث لا يدور عن احتمال بحث المسألة السورية مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، فى موسكو على أعلى المستويات، مضيفا أن الخارجية الروسية هى التى تدرس الفكرة المطروحة من قبل جون كيرى.
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