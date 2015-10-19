فريق أحلام في الجول – مدحت شلبي يختار أفضل 11 لاعبا في تاريخ مصر ' الأولوية للمحترفين '

على عكس المتوقع، لم يقع الإعلامي الرياضي مدحت شلبي في حيرة كبيرة وهو يشارك في لعبة FilGoal.com لاختيار فريق أحلام الكرة المصرية. لأنه حدد معايير اختياراته قبل البدء.

هناك عشرات الاختيارات يمكن طرحها وأنت تختار فريق أحلام الكرة المصرية.. أفضل 11 نجما في ملعب واحد.

ويتيح لك FilGoal.com فرصة اختيار فريق أحلامك من بين نجوم الكرة المصرية ومشاركة أصدقائك، من خلال لعبة تفاعلية. يمكنك المشاركة فيها بضغطة زر واحدة.

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طرح FilGoal.com هذا السؤال على عدد من نجوم الكرة المصرية.. والآن نحن مع مدحت شلبي ليشارك في اللعبة.

ورد شلبي "أولا، أنا أحب طريقة اللعب 4-2-3-1، ولذلك ستكون اختياراتي بناء عليها".

وأردف "كما أنني أفضل اللاعبين الذين احترفوا في أوروبا، ولذلك سيكون لهم الأولوية في اختياراتي".

ثم بدأ المعلق المميز "لا يوجد أفضل من عصام الحضري ليكون حارس المرمى في فريقي، وأمامه رباعي مكون من إبراهيم حسن ووائل جمعة وعبد الظاهر السقا مع محمد عبد الوهاب رحمه الله".

وأكمل "في الوسط، سأختار مجدي عبد الغني مع حسني عبد ربه كثنائي ارتكاز، خلف محمد أبو تريكة ومحمد بركات ومحمد صلاح".

وواصل متما "بالتأكيد، حسام حسن سيكون مهاجمي".