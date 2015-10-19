دول عربية وغربية تدعو إلى تشكيل حكومة وفاق فى ليبيا "فورا"

دعت عدة دول غربية وعربية الاثنين فى بيان مشترك الليبيين الى ان يعتمدوا "فورا الاتفاق السياسى" الذى عرضته الامم المتحدة فى 9 أكتوبر وينص على تشكيل حكومة وفاق وطنى لإخراج البلاد من الفوضى.

وجاء فى البيان المشترك الذى نشر فى باريس ان "وزراء خارجية الجزائر والمانيا والامارات واسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا والمغرب وقطر وبريطانيا وتونس وتركيا وكذلك الممثلة العليا للاتحاد الاوروبى للسياسة الخارجية، يدعون كل اطراف الحوار السياسى الليبى الى ان يعتمدوا فورا الاتفاق السياسى الذى تفاوض حوله ممثل الامم المتحدة الخاص برناردينو ليون".