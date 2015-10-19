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دجلة في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك البطل

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دجلة في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك البطل دجلة في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك البطل

سيدخل فريق وادي دجلة معسكرا مغلقا الثلاثاء استعدادا لمواجهة الزمالك حامل اللقب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز موسم 2015-2016.

وسيخوض رجال حمادة صدقي مرانهم الأخير قبل التوجه مباشرة للفندق الذي سيقيمون فيه حتى موعد المباراة التي ستقام في الثامنة إلا ربع مساء.

ويأمل دجلة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك الذي لم يستطع الفوز على الأول في مباراتي الموسم الماضي فتعادل معه سلبيا ذهابا وإيابا.

ويدخل الزمالك المباراة بعد خسارته لكأس السوبر المصرية لصالح الأهلي بعدما حقق الثانية المحلية وودع الكونفدرالية من الدور نصف النهائي أمام النجم الساحلي.

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