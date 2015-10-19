بالصور.. جولة بمدرسة شهيدة انتفاضة القدس.. "الدرس خلص.. لموا الكراريس"

كوفية فلسطينية وصورة تعلوها شارة حداد.. هذا ما آل إليه مقعد الشهيدة بيان أيمن عبدالهادى العسيلى، ابنة الـ17 عاماً، والتى لفظت أنفاسها الأخيرة أمس الأول السبت، برصاص قوات الاحتلال.>وحرص زميلات الشهيدة "بيان" التى زعمت قوات الاحتلال استهدافها رداً على محاولتها طعن أحد الجنود، على بقاء مقعدها داخل الفصل الدراسى شاغراً، ووضعن صورتها وقد طوقتها الكوفية الفلسطينية، تخليداً لذكراها، فيما حرصت معلمتها على رثائها بعبارات من الحزن والأسى فى بداية اليوم الدراسى.



>

معلمة بيان تشير إلى مقعدها فى حزن شديد



>

الحزن يكسو وجوه زملاء بيان



>

مقعد بيان المغطى بالكوفية



>

قراءة الفاتحة على روح الشهيدة