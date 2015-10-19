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بالصور - الأهلي يبرر لـ في الجول .. لماذا كان منفذ بيع سبورتا في الإمارات ' شنطة سفر '

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لافتة خاصة بشركة "سبورتا" راعية قميص النادي الأهلي كانت أول ما سيقابلك فور دخولك لفندق إقامة الفريق في مدينة العين الإماراتية، قبل مباراة السوبر أمام الزمالك، في دلالة على وجود منفذ بيع لمنتجات الفريق. ولكن ما حدث كان غير ذلك.

تم الإعلان عن إقامة منفذ بيع تابع لشركة "سبورتا" من أجل بيع منتجات النادي للجماهير، أمام استاد هزاع بن زايد بإمارة أبو ظبي والذي استقبل مباراة قمة السوبر المصري.

في النهاية، فوجئ الجميع بـ "شنطة سفر" تتوسط بهو فندق إقامة الأهلي في مدينة العين صباح يوم المباراة، ويقف عليها شخصين أو ثلاثة أشخاص من أجل بيع قمصان الفريق فقط، بسعر 200 درهم للواحد.

كان هذا منفذ بيع شركة "سبورتا" لمنتجات الأهلي، ولم يظهر أي ممثل للشركة أمام بوابات استاد هزاع بن زايد كما كان مقررا.

وتواصل FilGoal.com مع نادر خليل مدير التسويق بالنادي الأهلي، ليكشف كيف وصلت خطة إقامة منفذ البيع إلى شنطة سفر في النهاية.

وكل ما يلي على لسان مدير التسويق بالنادي الأهلي ..

"كان من المفترض أن يكون هناك منفذا للبيع في استاد هزاع بن زايد".

"كان هدفنا مع شركة سبورتا هو أن تصل قمصان الأهلي إلى مشجعي الفريق المغتربين هناك. ولكن ما حدث هو أن التصاريح اللازم استخراجها تأخرت حتى يوم المباراة، وبات من المستحيل أن يكون هناك منفذا في الاستاد".

"اضطر ممثلو سبورتا في الإمارات لبيع قمصان الفريق بهذا الشكل الودي، مع ضيق الوقت وسؤال المشجعين الراغبين عن الشراء عن كيفية الحصول على القمصان".

"من الصحيح أن الأمر لم يكن يليق باسم وكيان النادي الأهلي، خاصة أن ذلك حدث خارج . ولكننا نعد بأن هذا لن يحدث مستقبلا".

"يهمنا صورة النادي الأهلي والتي لا يمكن أن تهتز في أي مكان، ولذلك خاطبنا شركة سبورتا لتجنب حدوث ذلك الموقف مستقبلا. واعتذروا لنا وأكدوا أن ما حدث كان لإنقاذ الموقف ومنح المشجعين المغتربين فرصة حضور المباراة بالقميص الجديد للفريق".

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