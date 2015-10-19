بنك الإسكندرية يقدم دورات تدريبية لـ 5خريجين في إيطاليا‎

انتظم الفائزون الخمسة بمنحة بنك الإسكندرية من خريجي كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة فاروس بالاسكندرية فى البرنامج التدريبي بإيطاليا، والذين تم اختيارهم من بين 150 مرشحًا لحضور برامج مكثفة لتحسين المهارات الإدارية، والتسويقية وتنمية المهارات المالية، وذلك فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها نهاية العام الماضي ـ بين بنك الاسكندرية انتيزا سان باولو وجامعة نابولي ووزارة الصناعة والتجارة المصرية.

تهدف الدورة التدريبية لتعزيز المهارات المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل الخبرات فور عودتهم إلى مصر، وذلك من خلال سلسلة من ورش العمل المتخصصة كجزء من برنامج البنك الموسع لتدريبهم.

يركز برنامج التدريب على نقل التجربة الإيطالية الناجحة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتناسب مع طبيعة البيئه المصريه وذلك تحت إشراف خبراء من بنك الاسكندريه، وسيتم نقل هذه التجربة إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات المصرية، وذلك عن طريق الخريجين المصريين الذين شاركوا في البرنامج التدريبي.

صرح دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الاسكندريه انتيزا سان باولو قائلاَ “تؤكد هذه المبادرة الدور الريادى لبنك الاسكندريه في دعم قطاع المشروعات الصغيره والمتوسطة، لخلق حوار قوي وملائم واكثر شفافيه مع الشركات فنحن نؤمن بأهمية المبادره لتحسين العلاقات بين البنك والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك فرص حصولهم على القروض وزيادة فرص نمو الشركات الصغيرة لدعم الاقتصاد المصري “.

وأضاف “نتوجه بالشكر لكل من وزاره الصناعة والتجارة وجامعة نابولي لمشاركتهم معنا في هذه المبادرة، لمردودها الإيجابى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة “.

يهدف البرنامج التدريبي الذي يمتد لـ 3 سنوات إلى تقديم 40 ورشة عمل وخلق أكثر من 1000 فرصة تدريبية لكل من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والموظفين على حد سواء.