غرفة عمليات المصرى الديمقراطى ترصد قيام مرشح بتوزيع ترامادول على الناخبين

رصدت غرفة عمليات حزب المصرى الديمقراطى، عدة مخالفات شابت العملية الانتخابية فى اليوم الثانى من الانتخابات البرلمانية، وأكدت الغرفة أنها رصدت قيام أحد المرشحين بتوزيع أموال ومخدرات وأقراص ترامادول على الناخبين.

وقال الحزب فى تقريره الذى أصدره منذ قليل: "من المخالفات التى رصدناها تواجد 10 أتوبيسات لحمل ناخبين لإدلاء بأصواتهم للمرشح محمد الصحفى أمام مدارس الخياط ومدرسة النور والأمل ومدرسة عبد الله النديم.

وتابع البيان أن مجمع مدارس العمرانية بجوار سنترال العمرانية شهد قيام مندوبى المرشح أحمد حبيب أمام اللجان بتوجيه الناخبين لتصويت لصالح هذا المرشح، كما يقوم مندوبو المرشحة أسماء حكيم بتوزيع أموال على الناخبين من أجل التصويت إليهم بمقابل مادى 500 جنية للصوت.

وأشار البيان إلى أن غرفة العلميات رصدت مشادة كلامية بين أحد المواطنين، ورئيس لجنة 70 فى مدرسة محمود عمر الثانوية بهضبة الأهرام، بسبب التصويت فى الانتخابات، هو الأمر الذى استدعى اتصال رئيس اللجنة بمأمور قسم الهرم، وعلى الفور، حضر مأمور قسم الهرم، وحاول تهدئة الأمور، ومصالحة أحد الناخبين ورئيس اللجنة، وبالفعل استجاب الطرفان لتدخل مأمور القسم.

>وأوضح البيان أن قرية أولاد عمرو بندر المنيا شهدت قيام المرشح محمد سعيد مرشح حزب حماة وطن بتحويل 100 جنيه عن طريق خدمة فورى لكل ناخب من القرية، مشيراً إلى أن دائرة البدرشين بالجيزة شهدت لجان ،47-48-49-111 مقرية نزلة الشوبك، لم يحضر القضاة حتى الآن واللجان مغلقة، كما شهدت اللجنة العامة رقم 3 توزيع رشاوى على الناخبين كلا من المرشح فرح فتحى فرج والمرشح مكرم غريب والمبالغ تتراوح من 30 إلى 100.

وأكد بيان حزب المصرى الديمقراطى أن اللجنة رصدت قيام مندوبين المرشح فراج عاشور طاعون والمرشح عبد العظيم الباسل بقرية قصر الباسل وقرية الغرق، والمرشح حاتم اللمليجى بتوزيع أموال أمام اللجنة بمركز إطسا بالفيوم.

وقالت الحزب: "شهدت محافظة قنا فى قرية الخوالد بمركز أبو تشط قيام المرشح نور مسلم، مستقل رمز الحصان بتوزيع رشاوى انتخابية بمبلغ 200 جنيه، كما شهدت محافظة أسيوط بمدرسة الخياط ومدرسة عبد الله نديم قيام المرشح مصطفى أبو بكر، بتوزيع أموال على الناخبين، وشهدت أسعار توزيع الأموال على الناخبين من 100 جنيه إلى 1000 جنيه".