إصابة 3 مواطنين فى تصادم بين 4 سيارات بمحور صلاح سالم

أصيب 3 مواطنين فى حادث تصادم وقع بين 4 سيارات أمام مسجد الرحمن الرحيم بمحور صلاح سالم الأمر الذى أدى لتوقف حركة المرور أمام السيارات القادمة من مناطق محور العروبة ناحية كوبرى الفنجرى باتجاه نفق الأزهر، وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات المروربة الناجمة عن الحادث.

كان الرائد وائل عجاج مشرف غرفة عمليات مرور القاهرة تلقى بلاغا من الخدمات المعينة بمحور صلاح سالم بتوقف حركة المرور نتيجة تصادم بين عدد من السيارات وانتقل رجال المرور بصحبتهم ونش ورفعوا حطام الحادث فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى.