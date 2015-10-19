ضبط 3 عاطلين بحوزتهم بندقية وهيروين وبانجو فى أبو كبير

ضبط رجال مباحث أبوكبير، اليوم، 3 عاطلين بحوزتهم بندقية خرطوش وكمية من الهيروين والبانجو قبل ترويجها بدائرة المركز.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد بأن الرائد محمد فاضل رئيس مباحث أبوكبير ومعاونيه النقيبين إسلام عواد أحمد البلاسى، ضبطا - برئاسة العقيد عمرو عبد الرازق رئيس فرع البحث لفرع الشمال - كلا من "عمرو أ م" وشهرته "متشو" - 33 سنة عاطل مسجل شقى خطر مخدرات تحت رقم 3747 فئة ب مخدرات ومطلوب ضبطه فى القضية رقم 24722 جنايات مركز فاقوس لسنة 2015 "شروع فى قتل" و"أحمد ع أ" - 23 سنة عاطل - و"سمير م م" 35 سنة عاطل - بحوزتهما بندقية خرطوش بخمس طلقات و34 تذكرة بودرة وزنت 100 جرام و25 لفافة بانجو وزنت نحو 2 كيلو جرام وميزان حساس و580 جنيها و2 مطواة قرن غزال .. تحرر للمتهمين المحاضر اللازمة وباشرت معهم النيابة التحقيق.