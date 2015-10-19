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تأجيل نظر طعون "قضاة رابعة" على قرار عزلهم لـ 14 ديسمبر

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تأجيل نظر طعون "قضاة رابعة" على قرار عزلهم لـ 14 ديسمبر تأجيل نظر طعون "قضاة رابعة" على قرار عزلهم لـ 14 ديسمبر
أجل مجلس التأديب الأعلى للقضاة اليوم، نظر طعون قضاة بيان رابعة، على الحكم الصادر بعزلهم إلى 14 ديسمبر المقبل، وجاء التأجيل إداريا للمرة الثانية، بسبب تغيب الأعضاء العاملين بمحاكم الاستئناف، لمشاركتهم فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية.

ولم يحضر من "قضاة بيان رابعة" المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسى، إلى مقر مجلس التأديب بدار القضاء العالى، سوى النائب العام المساعد السابق حسن ياسين، ونائب رئيس محكمة النقض محسن فضلى.

يشار إلى أن مجلس تأديب وصلاحية القضاة قرر فى 14 مارس الماضى، إحالة 31 مستشارا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسى، وإذاعته من مقر المركز الإعلامى لاعتصام رابعة إلى المعاش، لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل على حساب الدولة.

وتقدم المحالون للمعاش بطعون فى أبريل الماضى فنّدوا خلالها حكم مجلس التأديب والصلاحية، شملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، واستناد الحكم إلى قرار منعدم بإسناد تحقيقات القضية لقاضى التحقيق المستشار محمد فهمى بالمخالفة للقانون.

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مصر 365

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