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إخلاء سبيل متهم بتمزيق ورقة اقتراع زوجته داخل لجنة بالفيوم

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إخلاء سبيل متهم بتمزيق ورقة اقتراع زوجته داخل لجنة بالفيوم إخلاء سبيل متهم بتمزيق ورقة اقتراع زوجته داخل لجنة بالفيوم
قررت نيابة أبشواى إخلاء سبيل مواطن قام بتمزيق ورقة انتخاب زوجته، بكفالة مالية 200 جنيه، وهى الواقعة التى حدثت فى اليوم الأول بلجنة مدرسة بنات أبشواى الابتدائية.

وكان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بتحرير محضر ضد المواطن حمدى.ر.ع مقيم بمدينة أبشواى لقيامه بتمزيق ورقة اقتراع زوجته داخل اللجنة الانتخابية بمدرسة الابتدائية بنات بأبشواى بسبب سؤاله لزوجته بعدما دخل كلاهما للجنة للتصويت وأمسك كل منهما ورقته فذهبت زوجته للاقتراع خلف الستارة وعادت لتضع الورقة فى الصندوق فسألها من اختارت من المرشحين فأبلغته فقام بانتزاع الورقة منها وتمزيقها أمام المستشار الموجود باللجنة لأن المرشح ليس على رغبته.

تحرر محضر له وأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق وأخلت سبيله اليوم بكفالة 200 جنيه.
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مصر 365