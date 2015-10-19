زيادة نمو شعر الجسم والكلف.. تغييرات طبيعية توقعيها أثناء الحمل

فى فترة الحمل تتعرض المرأة للعديد من التغييرات الناشئة عن زيادة نسبة هرمونات الأنوثة، وتغيير نسب العديد من الهرمونات الأخرى.

من أهم الأعراض التى تظهر بوضوح على المرأة أثناء الحمل هى تلك المتعلقة بالبشرة، وأهمها زيادة نمو شعر الجسم، وظهور الكلف ببعض مناطق الجسم.

أسباب وعلاج كلف الحمل

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>زيادة نسبة هرمون الأنوثة والذى يعمل على تحفيز المادة الصبغية بالجلد (الميلانين)، مما يرفع من فرص تحسس البشرة للعوامل الخارجية واسمرارها فى بعض المناطق، كل ما سبق يعد السبب الأساسى لكلف الحمل تبعا لرأى استشارى الأمراض الجلدية الدكتورة مهجة حنا جرجس، والتى تؤكد أن علاج كلف الحمل يعتمد بصورة اساسية على الوقاية من الأسباب والعوامل المحفزة لظهوره.

ومن أهم العوامل التى تساعد على انتشار كلف الحمل تبعا لرأى "مهجة" هى التعرض لأشعة الشمس دون استخدام واقى الشمس، كما أن هناك العديد من العوامل الأخرى التى تعمل على تحفيز ظهور الكلف كمسببات الالتهاب والإسراف فى وضع العطور على الجلد مباشرة.

أسباب زيادة نمو الشعر أثناء الحمل

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>أما عن العرض الثانى وهو زيادة نمو وكثافة الشعر فى مناطق الجسم أثناء الحمل، فيؤكد عطية أبو النجا، استشارى أمراض النساء والولادة، أن هذا العرض يحدث نتيجة للتغييرات الهرمونية بالجسم وارتفاع نسبة هرمون الأنوثة، وهو من الأعراض المؤقتة والتى تختفى بعد الولادة فى فترة أقصاها 6 أشهر لذا لا داعى للقلق منها.