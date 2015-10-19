للنساء.. تعرفى على درجات ومراحل أورام الثدى

يأتى سرطان الثدى كأحد أهم أسباب الوفاة بين النساء على مستوى العالم، وعلى الرغم من أن سرطان الثدى يمكن علاجه بصورة نهائية، إلا أن تأخر التشخيص يؤدى إلى تفاقم أعراض المرض والأضرار الناتجة عنه.

وتبعا لرأى أستاذ الجراحة العامة بطب قصر العينى، الدكتور إبراهيم كامل عيادة، فسرطان الثدى لدى النساء يمر بأربعة مراحل تبعا لشدته وهى:

المرحلة الأولى: والتى ينحصر فيها قطر الورم بالثدى لأقل من 2 سم فقط ويتميز بكونه غير منتشر.

المرحلة الثانية: يزيد فيها قطر الورم عن 5 سم مع وجود ورم واحد فقط، أو ظهور من اثنين إلى ثلاثة أورام لا يتجاوز حجم الواحد منها 3 سم.

المرحلة الثالثة: انتشار من اثنين إلى ثلاثة أورام بالغدد الليمفاوية وبحجم لا يتجاوز 5 سم، أو ظهور ورم واحد بقطر 5 سم فى منطقة تحت الإبط.

المرحلة الرابعة: وهى المرحلة الأخيرة من سرطان الثدى والتى يتجاوز فيها ورم الثدى فقط، ليشمل عددا من الأعضاء الأخرى بالجسم كالعظام والرئة.

ويؤكد عيادة أنه كلما تقدمت مرحلة سرطان الثدى، كلما زادت خطورته وارتفعت فرص الوفاة جراء المرض، لذا فالكشف الدورى شهريا بواسطة اليد أو بالماموجرام مرة كل 6 أشهر بعد سن الأربعين، من أهم الوسائل الوقائية لمنع تدهور المرض وتطوره.

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