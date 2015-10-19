"للحوامل "مرض السكر يزيد فرص إصابتك بتسمم الحمل والحل فى المتابعة

تسمم الحمل أحد المخاطر التى تواجها النساء الحوامل، حيث يتسبب تعرض الحامل للإصابة بتسمم الحمل فى بعض الأحيان إلى وفاة الجنين والأم إذا لم يتم تشخصيه مبكرا. أهم علامات وأعرض تسمم الحمل

>

>حول ذلك يقول دكتور محمد عبد المنعم حجازى أخصائى أمراض النساء والتوليد والمناظير، إن هناك بعض الأعراض التى تظهر على الحامل تعطى مؤشرا لتعرضها لما يعرف بتسمم الحمل فعلى سبيل المثال يمكن ملاحظته من خلال الكشف الإكلينكى بظهور بعض الأعراض مثل تورم القدمين وارتفاع متسوى الضغط بالدم ونسبة الزلال بالبول . النساء الأكثر عرضة للإصابة بتسمم الحمل

>

>ويستكمل د. محمد قائلا "هناك بعض النساء الحوامل تزيد فرص إصابتهن بتسمم الحمل بصورة أكثر من غيرهن فعلى سبيل المثال الحامل بتوأم وكذلك الحوامل اللاتى تعانين من مرض السكر.

>ولذلك ينصح د. محمد النساء الحوامل بضرورة الاهتمام بالمتابعة الدورية بصورة منتظمة خلال فترة الحمل خاصة لو كانت تعانى من بعض المشاكل الصحية والتى تتسبب فى تعرض حملها للخطر.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365